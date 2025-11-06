Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó Tổng giám đốc, nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc, để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Liên, Tuyến và Vũ đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm trên chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Theo tìm hiểu, ngoài Hanayuki Sunscreen Body, nhiều sản phẩm khác do EBC Đồng Nai và VB Group hợp tác làm ăn, cũng từng bị cơ quan chức năng điểm tên và cảnh báo.

Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, có sự chứng kiến của Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: C.A

Cụ thể, ngày 6/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, với một lô sản phẩm có tên Hanayuki Shampoo - Chai 300 gam, có NSX: 050125 và HD: 040127.

Mẫu thử mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy tại Công ty EBC Đồng Nai không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 16/5, Cục Quản lý Dược cũng cho biết, mẫu kiểm nghiệm lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body - Hộp 1 tuýp 100 gam có chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử (SPF: 2,4).

Ngày 24/6, Cục Quản lý Dược tiếp tục thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, xử lý mỹ phẩm vi phạm đối với một lô sản phẩm Hanayuki Conditioner - Chai 300 gam.

Lý do, mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm trên có chứa 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 27/5, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask - Loại 5 miếng Hộp 25g.

Lý do thu hồi, nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (ghi thiếu Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin).

Cũng trong văn bản này, cơ quan của Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế TPHCM tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm (nếu có) đối với 2 sản phẩm có sử dụng những cụm từ có thể gây hiểu lầm là thuốc: sản phẩm Hanayuki Shampoo, nhãn hàng Hanayuki Empire of Beauty - Chai 300g và sản phẩm VB Soft & Silk, nhãn hàng Hanayuki Empire of Beauty, Chai 150g.

Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Sở Y tế các địa phương như Cần Thơ, Lạng Sơn, Hà Nội sau đó đã phát cảnh báo tới các cơ sở kinh doanh và người dân, đề nghị không buôn bán, sử dụng các lô sản phẩm vi phạm nói trên.

Thành lập tháng 4/2021, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác dành cho gia đình. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, với 10 lao động.