Tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể có doanh thu 1 tỷ đồng/năm

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, nghĩa vụ thuế được xác định chủ yếu dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế theo từng ngành nghề.

Hiện nay, hộ kinh doanh có doanh thu thuộc diện phải nộp thuế sẽ thực hiện nghĩa vụ theo các quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các khoản khác (nếu có).

Cách tính thuế

Số thuế phải nộp được xác định theo công thức:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế × Tỷ lệ thuế GTGT

Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế × Tỷ lệ thuế TNCN

Tỷ lệ thuế phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh. Ví dụ:

Ngành nghề Thuế GTGT Thuế TNCN Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% 0,5% Dịch vụ 5% 2% Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa 3% 1,5% Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%

Ví dụ

Một hộ kinh doanh bán hàng hóa có doanh thu 1 tỷ đồng/năm.

Thuế GTGT: 1 tỷ × 1% = 10 triệu đồng.

Thuế TNCN: 1 tỷ × 0,5% = 5 triệu đồng.

Tổng số thuế phải nộp (chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí khác nếu có) là 15 triệu đồng.

Lưu ý, nếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hoặc ngành nghề khác, mức thuế sẽ thay đổi do áp dụng tỷ lệ khác.