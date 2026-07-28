Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo phản ánh của cử tri, chính sách thuế hiện hành đối với hộ kinh doanh còn chưa phù hợp, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện kê khai, báo cáo thuế và phát sinh tâm lý lo ngại về nguy cơ bị xử phạt khi xảy ra sai sót.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được thiết kế theo hướng phân loại quản lý phù hợp với quy mô hoạt động.

Theo đó, ngưỡng doanh thu không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được nâng từng bước từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm, tiếp tục lên 500 triệu đồng/năm và hiện nay là 1 tỷ đồng/năm.

Tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn của hộ, cá nhân kinh doanh đạt 98,1% trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo dữ liệu kê khai 6 tháng đầu năm 2026, khoảng 80% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện nộp thuế GTGT và thuế TNCN; khoảng 20% còn lại có doanh thu trên ngưỡng này và thuộc diện thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Bộ Tài chính cho rằng điều này thể hiện rõ định hướng của Nhà nước là tập trung quản lý đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn, đồng thời tiếp tục giảm nghĩa vụ thuế và chi phí tuân thủ đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ và ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan này cho biết, thủ tục hành chính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được đơn giản hóa, bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Tất cả mẫu biểu kê khai và thành phần hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh đã được rà soát, tinh gọn, đồng thời bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuế được cung cấp bằng phương thức điện tử.

Cụ thể, đối với khoảng 80% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, không thuộc diện nộp thuế GTGT và thuế TNCN, người nộp thuế chỉ thực hiện thông báo doanh thu một lần cho cả năm hoạt động.

Đối với khoảng 20% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp và ngân hàng thương mại triển khai các gói hỗ trợ về hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và thanh toán điện tử với chi phí phù hợp. Qua đó, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh tự động ghi nhận doanh thu, tổng hợp dữ liệu và hỗ trợ lập tờ khai thuế theo mẫu gợi ý.

Ngoài ra, để bảo đảm hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận và thực hiện thuận lợi, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn; xây dựng đa dạng các chương trình, tài liệu hướng dẫn phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Đồng thời, phân công công chức trực tiếp đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Cùng với đó, các ứng dụng thuế điện tử tiếp tục được nâng cấp theo hướng thân thiện, dễ sử dụng; tích hợp các chức năng hỗ trợ kê khai, tự động điền thông tin, chatbot AI và mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, các giải pháp tổng thể trên, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ khai thuế điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh đạt 99,6%, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 98,1%.