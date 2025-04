Ngày 18/4/2025, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã cổ phiếu PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PJICO 2025 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Uỷ ban Kiểm toán, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kế hoạch nhân sự Hội đồng quản trị cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

2024: Tăng trưởng doanh thu vượt bậc

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị điều hành Đại hội

Năm 2024, ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, trong khi chi phí bồi thường tăng cao do ảnh hưởng của bão Yagi và các yếu tố thiên tai… Nhờ kiên định với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, năm 2024, lần đầu tiên doanh thu của PJICO vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2023, hoàn thành 111% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.396 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn ổn định ở mức 12% vốn điều lệ.

Với kết quả kinh doanh tốt và ổn định, PJICO tiếp tục là một trong những đơn vị bảo hiểm hoạt động hiệu quả và uy tín top đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam, được A.M. Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính “B++” (tốt) và triển vọng ổn định, xếp hạng tín nhiệm quốc gia mức cao nhất “aaa.VN”.

Cổ đông thông qua nghị quyết

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO phát biểu: Năm 2024 là phép thử cho khả năng thích ứng của doanh nghiệp bảo hiểm, tuy nhiên PJICO đã mạnh mẽ vượt qua với kết quả tài chính tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023. Bước sang năm 2025, PJICO sẽ tiếp tục phát huy nội lực, củng cố quản trị và tập trung vào tăng trưởng bền vững để nâng tầm vị thế trên thị trường.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị PJICO

2025: Tăng trưởng hiệu quả và phát triển bền vững

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2025 PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn giữ ở mức 12% vốn điều lệ, khẳng định chính sách ổn định và cam kết bền vững của doanh nghiệp với cổ đông.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT và Ban điều hành PJICO sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch trọng điểm theo định hướng phát triển 2024 - 2029 để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng linh hoạt với xu thế vận động của thị trường như: Duy trì kết quả xếp hạng đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hiện tại, tiếp tục tích lũy năng lực tài chính để phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm; Triển khai thực hiện chiến lược về chuyển đổi số; Thành lập thêm một số đơn vị mới tại các thị trường trọng điểm, nhằm gia tăng thị phần của Tổng công ty… Nghiên cứu xây dựng chiến lược về phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững của PJICO.

Đáng chú ý, trong năm 2025, PJICO sẽ thành lập Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Digital - mô hình kinh doanh bảo hiểm trực tuyến hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng tiêu dùng số và lộ trình chuyển đổi số toàn diện mà PJICO đang tích cực theo đuổi. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của Tổng công ty, hướng tới đa dạng hóa kênh phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành. Đồng thời, PJICO khẳng định cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Lee Jae Hoon theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Choi Sung Jin - đại diện từ SFMI - giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị PJICO.

Đại hội tặng hoa cho đại diện ủy quyền của ông Choi Sung Jin (SFMI) giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị PJICO

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập và phát triển của PJICO - khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đây cũng là năm bản lề để Doanh nghiệp tạo bước phát triển mạnh mẽ, ghi dấu ấn rõ nét trong hành trình nâng tầm quy mô và năng lực cạnh tranh. Với sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên cùng sự tin tưởng đồng hành từ cổ đông, đối tác và khách hàng, PJICO cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Thế Định