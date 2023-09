Ngày 29/9, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Huỳnh Bá Việt (41 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng), để điều tra hành vi 'Giết người'.

Theo điều tra, ông Việt - bà T. sống chung và có 1 con chung. Tuy nhiên, do hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ bỏ đi nơi khác rồi mở một quán ăn.

Tối 27/9, ông Việt tới quán ăn trên đường Phan Đình Phùng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), thì phát hiện bà T. đang ở trong phòng ngủ với ông L.H.A (51 tuổi). Trong cơn ghen, ông Việt cầm dao đâm nhiều nhát khiến ông A. ngã gục.

Hiện trường quán ăn nơi xảy ra án mạng. Ảnh: N.X.

Sau khi gây án, nghi can vứt dao vào đống rác trước quán ăn rồi tới công an đầu thú. Phía nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng đã tử vong sau đó.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật gây án, làm việc với những người liên quan để điều tra án mạng.