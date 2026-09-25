Phiên bản quà tặng vàng 1 chỉ lấy cảm hứng từ Giấy chứng nhận kết hôn, khắc thủ công tên cô dâu và chú rể. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Lưu giữ cam kết vàng son

Cầm Giấy chứng nhận kết hôn, Trọng Nghĩa khẽ nhìn sang vợ. Từ hôm nay, họ là vợ chồng trước pháp luật, còn cuộc sống chung phía trước cần được vun đắp bằng trách nhiệm và sẻ chia.

Nhẫn cưới đã có vị trí trong nghi lễ trước quan khách hai họ. Nghĩa muốn có thêm một kỷ vật riêng, mang tên hai người và ngày thành hôn, để ghi lại khoảnh khắc nên duyên vợ chồng.

Từ ý niệm đưa lời nhắn gửi ấy vào một món quà có thể lưu giữ lâu dài, Bảo Tín Mạnh Hải phát triển BST “Một đời chung đôi”, thuộc dòng quà tặng Kim Gia Bảo Gift. Điểm nhấn là phiên bản “chứng nhận kết hôn” 1 chỉ vàng 999.9 Kim Gia Bảo.

Thiết kế “Long phụng sum vầy” gửi gắm mong ước đôi vợ chồng hòa hợp, cùng vun đắp cuộc sống đủ đầy. Tên cô dâu, chú rể và ngày cưới được khắc thủ công trên miếng vàng, khiến mỗi sản phẩm trở thành món quà độc bản chỉ dành riêng cho hai người.

Quà cưới bằng vàng cũng là cách để lưu lại những “cam kết vàng son” của các cặp đôi. Đó là hẹn ước cùng nhau đi qua những đổi thay, chia sẻ trách nhiệm và chăm chút cho tổ ấm đã chọn. Phần vàng cũng như một “viên gạch” nhỏ dành cho tương lai, để từng bước thu xếp cuộc sống mới.

Người chồng có thể dành tặng vợ món quà ngay sau buổi đăng ký kết hôn, trong đêm tân hôn hoặc vào một dịp Valentine sau ngày cưới. Trong khoảng lặng chỉ có hai người, dòng chữ “Trăm năm kết mối duyên lành” trở thành điều tự nhắc nhau trong những năm tháng về sau.

Quà vàng 24K bản vị nhỏ thay phong bì mừng cưới

BST “Một đời chung đôi” là món quà cưới hiện đại, giàu cảm xúc từ vàng 24K. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Nếu phiên bản vàng 1 chỉ dành cho khoảnh khắc riêng của cô dâu, chú rể thì các bản vị 0,1 chỉ và 0,2 chỉ gợi mở thêm lựa chọn mừng cưới cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp…

Trong văn hóa cưới hỏi, vàng thường được trao như lời chúc về phúc lành, bình an và cuộc sống đủ đầy. Thay vì đặt tiền mừng trong phong bì quen thuộc, khách dự có thể chọn miếng vàng 24K mang theo hai lớp ý nghĩa: một phần tài sản dành cho tương lai và tình cảm riêng của người gửi.

Nhờ kỹ thuật cán, dập hiện đại, dù trọng lượng nhỏ, miếng vàng có kích thước đủ lớn để người tặng tự tin về vị thế món quà. Trên bề mặt là những hình ảnh gần gũi với ngày cưới như ly champagne, hoa hồng hay đôi uyên ương bên cành mộc lan, gợi mong ước về sự hòa hợp và cuộc sống lứa đôi viên mãn.

Bao bì màu đỏ mang sắc hỷ, được thiết kế mở như một tấm thiệp cưới khiến món quà càng trang trọng và chỉn chu khi trao tặng.

Các bản vị 0,1 - 0,2 - 1 chỉ của BST “Một đời chung đôi”.

Đi cùng món vàng là mã QR dẫn tới Hộp Trân Bảo tại https://kyuc.tranbao.vn/. Đây không gian số để người mừng cưới gửi gắm kỷ niệm, lời chúc đặc biệt, ngọt ngào tới cô dâu - chú rể. Người tặng có thể viết thư, chọn hình ảnh trong điện thoại và tạo video ngắn với sự hỗ trợ của AI. Khi quét mã trên bao bì, đôi vợ chồng xem được toàn bộ nội dung đã chuẩn bị cho riêng mình.

Đó có thể là bức ảnh của nhóm bạn từ thời đi học, đoạn video gửi về từ người thân không thể dự đám cưới hay những kỷ niệm đã trải qua cùng chú rể, cô dâu. Những điều khó viết hết trên một tấm thiệp có thêm nơi để được kể đầy đủ hơn.

Nội dung trong Hộp Trân Bảo được lưu độc lập với miếng vàng vật lý. Nếu sau này đôi vợ chồng chuyển nhượng phần vàng, nội dung số vẫn nằm trong tài khoản của người trao và người nhận.

Chi phí cho thiết kế, bao bì và trải nghiệm đi kèm là 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ. Khoản này cũng sẽ được hoàn lại khi bán sản phẩm. Theo chính sách của Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua sản phẩm bằng giá mua vào của vàng tích lũy Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch, cộng thêm 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ.

Với Trọng Nghĩa, tấm “Chứng nhận kết hôn” bằng vàng ghi lại lời cam kết chân thành dành cho bạn đời trong ngày trọng đại. Còn với bạn bè, người thân, đồng nghiệp… quà tặng vàng 24K giúp lời chúc có một hình hài để ở lại lâu hơn sau khoảnh khắc ngày vui khép lại.

Quà tặng vàng cho những dịp đáng nhớ Ngoài Một đời chung đôi, Kim Gia Bảo Gift còn có các bộ sưu tập phù hợp với nhiều dịp trao tặng như Phúc lành bình an, Đăng khoa và công danh, Ước nguyện tuổi mới, Nhân chứng tình yêu và Phúc bảo đầu đời.

(Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải)