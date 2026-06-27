Tình yêu nhiều trắc trở

Kim Ngân (SN 1996, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) có vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1m48. Duyên số đưa đẩy, cô yêu và kết hôn với Michael (SN 1989), chàng trai mang 2 quốc tịch Đức và Brazil, có chiều cao 1m92.

Sự chênh lệch về ngoại hình đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong suốt hành trình gắn bó của hai người.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2018 qua một ứng dụng hẹn hò. Khi đó Ngân là sinh viên năm cuối ở TPHCM, còn Michael vừa đến Việt Nam để lập nghiệp và xây dựng cuộc sống mới.

Michael là người bắt chuyện trước nhưng vì tính cách trầm mặc nên anh đã để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Kim Ngân sau đó đã chủ động hỏi han, gợi chuyện để kết nối với anh chàng.

“Michael rõ ràng, chân thật và chính điều đó khiến tôi tò mò. Anh rất khác với những người tôi từng gặp. Năm 2019, sau 1 năm quen biết, chúng tôi xác nhận chuyện hẹn hò”, Ngân kể.

Hành trình yêu của họ không mấy suôn sẻ. Ngân tự thấy mình bước vào cuộc đời bạn trai sai thời điểm. Trong khi cô muốn một tương lai rõ ràng cho mối quan hệ này thì Michael lại mải mê gây dựng sự nghiệp. Sự khác biệt đó khiến họ gặp nhiều trắc trở.

Sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi thu hút sự chú ý

Dẫu vậy, Kim Ngân vẫn kiên trì gắn bó với Michael. Thời điểm họ yêu xa hàng nghìn km vì dịch COVID-19, cô cố gắng giữ kết nối với Michael. Cuối năm 2020, anh quay lại Việt Nam. Bỏ qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và dự định tương lai, họ học cách thấu hiểu nhau hơn.

“Thật ra, việc tôi kiên trì với mối quan hệ này không phải vì có nhiều thời gian mà ngược lại, tôi có quá ít thời gian để gặp gỡ, hẹn hò với nhiều người.

Khi gặp được người cho tôi cảm xúc đặc biệt, tôi muốn kiên trì với họ”, Kim Ngân chia sẻ.

Đến khi có công việc ổn định, Ngân thẳng thắn nói với bạn trai: “Chúng ta quen nhau đủ lâu và em cũng đã sẵn sàng lập gia đình. Nếu anh chưa sẵn sàng cho một tương lai rõ ràng, chúng ta nên dừng lại”.

Câu nói của Ngân khiến Michael suy ngẫm. Anh biết mình không thể đánh mất cô gái này nên cầu hôn cô vào năm 2024.

Hôn nhân hạnh phúc

Khi xác định rõ ràng mọi thứ, Ngân đưa Michael về ra mắt. Trước đó, cô nói rõ với anh: “Nhà em ở quê khá nhỏ, điều kiện sinh hoạt hạn chế, muốn dùng nước thì phải ra giếng múc, nhà vệ sinh cũng không tiện nghi. Nếu muốn cưới em, anh bắt buộc phải về ra mắt và chấp nhận điều kiện sinh hoạt như vậy”.

Michael ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó cười xòa và nói: “Không sao! Anh hòa nhập được”.

Kim Ngân hạnh phúc với lựa chọn của mình

Về đến nhà, Michael bất ngờ khi gia đình bạn gái đã đứng ngoài sân đón chờ. Nhìn mâm cơm đầy đặn, phòng ốc gọn gàng và những nụ cười niềm nở dành cho mình, anh thấy ấm lòng.

“Bố mẹ anh cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Mẹ anh chủ động nhắn tin cho tôi nói: ‘Cảm ơn con đã chọn con trai mẹ’”.

Đám cưới của họ được tổ chức tại quê nhà Kim Ngân vào năm 2024. Bố và bạn bè thân thiết của Michael bay từ Đức, Mỹ về Việt Nam tham dự. Mẹ của anh vì sức khỏe không tốt nên không thể tham gia.

Hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt, mời 200 vị khách đến chung vui, mọi chi phí đều do Michael lo liệu.

Khi bước vào phòng tiệc, Michael và bố ngỡ ngàng đến mức tưởng đi nhầm phòng nên quay ra. Đến khi các phù rể kéo tay lại, anh mới biết đó là tiệc cưới của mình. Sau này, Michael thổ lộ với vợ, khoảnh khắc ấy anh tưởng đây là buổi biểu diễn âm nhạc của một nghệ sĩ nào đó chứ không phải đám cưới.

Kim Ngân thường nấu món Việt cho chồng Đức

“Đến bây giờ, thi thoảng bố chồng tôi vẫn nhắc lại tiệc cưới hôm đó với sự vui vẻ và hào hứng. Ông nói, khi đứng trên sân khấu phát biểu, ông có cảm giác mình như một ca sĩ đang chuẩn bị trình diễn.

Đó là lần đầu tiên ông được trải nghiệm một hôn lễ đông vui và hạnh phúc như vậy”, Ngân cười chia sẻ.

Cặp đôi cùng con trai nhỏ 14 tháng tuổi hiện sống tại Brazil, quê gốc của mẹ Michael. Vì sự chênh lệch chiều cao, họ phải sắp xếp mọi vật dụng trong nhà thật hợp lý, tuy nhiên, đôi khi sự thoải mái của người này lại là nỗi bất tiện của người kia.

Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, cặp đôi thường thu hút sự chú ý vì ngoại hình quá chênh lệch. Kim Ngân từng ngại ngần và né tránh nhưng rồi sự kiên định của Michael đã giúp cô tự tin hơn.

Kim Ngân có cuộc hôn nhân hạnh phúc khi cảm xúc của mình luôn được bạn đời ưu tiên. Khi cô buồn vì phải xa gia đình, Michael an ủi: “Anh sẽ cùng em về Việt Nam thăm quê hương mỗi năm 2 lần”. Ngân bày tỏ lo ngại về chuyến bay dài và sự tốn kém, Michael đáp: “Tiền bạc không phải vấn đề, chỉ cần em hạnh phúc”.

Trong mọi quyết định của cuộc sống, Michael luôn tôn trọng ý kiến và cảm xúc của Kim Ngân. Anh nhiều lần nói với vợ: “Andy (tên con trai của Ngân) cần một người mẹ vui vẻ và anh cũng cần một người vợ hạnh phúc”.

Bởi sự bao dung và thấu hiểu đó, Kim Ngân càng thêm trân trọng bạn đời.

Ảnh, video: NVCC