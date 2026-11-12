Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tịnh xá Lộc Uyển (Phường Phú Lâm, TPHCM) trở thành cầu nối gắn kết bền chặt giữa chính quyền và đồng bào phật tử, thắp sáng ngọn lửa đoàn kết cùng niềm tự hào dân tộc.

Điểm kết nối giữa đạo và đời

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Ban quản lý Tịnh xá Lộc Uyển phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phú Lâm ra mắt tháng 5/2026. Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, không gian đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân cùng phật tử trên địa bàn.

"Đây là một việc làm rất có ý nghĩa đối với tinh thần của đạo Phật, giúp các phật tử hiểu rõ hơn những lời dạy của Bác, từ đó vững tin đồng hành cùng dân tộc để thực hiện trọn vẹn lý tưởng "tốt đời, đẹp đạo". Thượng tọa Thích Giác Nhuận - Trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển (Phường Phú Lâm, TPHCM) chia sẻ.

Thượng tọa Thích Giác Nhuận – Trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển, người luôn đồng hành cùng tinh thần "tốt đời, đẹp đạo" tại địa phương.

Là một phật tử thường xuyên lui tới tịnh xá, bà Bùi Thị Mỹ Thúy (Phường Phú Lâm, TPHCM) xúc động chia sẻ: “Tịnh xá Lộc Uyển là một nơi rất thân thuộc với tôi, tôi cảm thấy rất xúc động khi ngay tại chốn chùa thiêng này lại được lật mở những trang sách quý viết về cuộc đời và những lời dạy của Bác Hồ. Đó là trải nghiệm vô cùng hạnh phúc, giúp mỗi phật tử thêm thấm nhuần tư tưởng của Người để sống tốt đời, đẹp đạo."

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tịnh xá Lộc Uyển được quy hoạch và thiết kế khoa học, mang tính thẩm mỹ cao và phù hợp với chốn thờ tự tôn nghiêm. Nơi đây giới thiệu đến phật tử và du khách hơn 500 đầu sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm hay viết về Bác cùng các tác phẩm văn học nghệ thuật và tài liệu pháp luật. Bên cạnh đó, không gian còn dành góc trưng bày triển lãm tranh “Bác Hồ trong mắt trẻ thơ” do chính các em học sinh trên địa bàn thực hiện.

Đặc biệt, không gian còn được tích hợp công nghệ hiện đại thông qua việc số hóa tư liệu bằng mã QR. Người dân và phật tử có thể dễ dàng dùng điện thoại thông minh quét mã để truy cập các tài liệu điện tử, giúp việc tìm hiểu về Bác trở nên nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn.

Phật tử và người dân đọc sách, tìm hiểu về cuộc đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tịnh xá Lộc Uyển.

Lan tỏa tư tưởng, thắt chặt khối đại đoàn kết

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ và giới thiệu các tài liệu lịch sử, mà còn đóng vai trò khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao kiến thức, tư duy sáng tạo trong cộng đồng nói chung và phật tử nói riêng. Nhờ đó, những bài học đạo đức cao đẹp của Bác thấm sâu một cách tự nhiên, bền bỉ vào đời sống tinh thần của bà con.

Đi qua các gian trưng bày, ông Nguyễn Quang Bình - một phật tử tại địa phương chia sẻ: "Không khí trang nghiêm cùng không gian trưng bày vô cùng ấn tượng tại đây đã khơi gợi trong tôi đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc, nhắc nhở mỗi người thêm biết ơn và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã gây dựng và giữ vững nền độc lập cho nước nhà."

Các ban ngành, đoàn thể địa phương tham quan, tìm hiểu tư liệu tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Tịnh xá.

Đối với những người làm công tác mặt trận và đoàn thể, việc đưa văn hóa Hồ Chí Minh vào cơ sở tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động tuyên truyền, mà còn là bước đi chiến lược trong việc bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Xuân Tuyền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường Phú Lâm: "Hoạt động này không chỉ đơn thuần minh chứng cho sự đồng hành của Phật giáo cùng dân tộc, mà còn là một nhịp cầu kết nối, khẳng định tư tưởng của Người rất gần gũi với đời sống của bà con. Qua đó, chúng tôi muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo về việc xây dựng một địa phương văn minh, giàu mạnh, hạnh phúc."

Ông Nguyễn Xuân Tuyền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường Phú Lâm cùng chư tăng Tịnh xá Lộc Uyển chu đáo chuẩn bị các đầu sách quý về Bác Hồ.

Khi nhà chùa trở thành điểm tựa văn hóa, cũng là lúc tinh thần phụng sự chúng sinh, tốt đời đẹp đạo hòa quyện trọn vẹn vào dòng chảy phát triển chung của đất nước. Ở đó, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục tỏa sáng, dung dưỡng những tâm hồn thiện lành và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.