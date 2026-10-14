Dốc Thẩm Mã, theo cách lý giải phổ biến, có nghĩa là “Dốc thử sức ngựa”. Đây là con dốc nằm ở cửa ngõ huyện Đồng Văn, Hà Giang trước đây, nay thuộc địa phận xã Phố Cáo, tỉnh Tuyên Quang.