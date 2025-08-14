Một đám cưới diễn ra vào đầu tháng 8 ở Thiểm Tây đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi màn đòi thêm tiền sính lễ của cô dâu.

Mẹ chồng tên Xi vô cùng lúng túng trước tình huống khó xử vì con dâu không chịu xuống xe. Bà gọi điện hỏi vay tiền và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng vẫn không thể gom đủ 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) như yêu cầu của cô dâu.

Nghĩ đến đám cưới của con trai và danh dự gia đình, bà cố xuống nước để động viên cô dâu. Tuy nhiên, cô dâu kiên quyết không nhượng bộ, vẫn ngồi im trong xe, không có dấu hiệu bước xuống, khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng.

Bà Xi từ năn nỉ chuyển sang khó chịu vì thái độ của con dâu tương lai. Ảnh: 163.com

Sự nhẫn nhịn của bà Xi nhanh chóng nhường chỗ cho sự bức xúc. Nét mặt của bà từ ngượng ngùng chuyển sang bất mãn. Nhiều người chứng kiến tỏ ra phẫn nộ, cho rằng hành động của cô dâu là “không uy tín”, thậm chí khuyên nhà trai nên hủy hôn.

Theo ý kiến của phần lớn cư dân mạng, nếu nhà trai từ chối cưới, họ có thể mất chi phí tổ chức và phải chịu đôi lời dị nghị nhưng về lâu dài lại “thoát” khỏi một cuộc hôn nhân đầy toan tính.

Ngược lại, cô dâu sẽ chịu tổn thất lớn hơn, vừa mất tiền, vừa tan vỡ hôn nhân, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó lấy chồng trong tương lai.

Thương con trai nhưng không còn cách nào khác, bà Xi quay vào nhà, không nói thêm một lời với cô dâu và tuyên bố hủy cưới. Cô dâu bàng hoàng trước quyết định của mẹ chồng tương lai. Cô không ngờ bà Xi lại lựa chọn dứt khoát như vậy.

Đám cưới tan vỡ chỉ vì chuyện tiền bạc là điều đáng tiếc cho cả hai gia đình.

Nhiều người nhớ lại vụ việc tương tự xảy ra không lâu trước đó tại một vùng nông thôn ở Hà Nam (Trung Quốc). Cô dâu đòi nhà trai trả hơn 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) phí xuống xe hoa trong ngày cưới. Tuy nhiên, đàng trai không chấp nhận và quyết định hủy hôn, theo trang 163.com.

Sau này, cô gái 30 tuổi ấy vẫn kết hôn, nhưng chồng là người đàn ông từng qua một đời vợ, và tiền sính lễ cũng chưa bằng một nửa so với số tiền mà gia đình bạn trai trước đã chuẩn bị. Sự việc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Hôn nhân không phải là một thương vụ mặc cả, giữ chữ tín và tôn trọng lẫn nhau mới là nền tảng để xây dựng gia đình bền vững.