Ngày 3/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã Phước Hậu đã phát hiện, triệt phá vụ việc có dấu hiệu sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hai đối tượng N. và Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Theo kết quả xác minh ban đầu, giữa năm 2025, do không có GPLX nhưng muốn có giấy tờ để đối phó lực lượng chức năng khi tham gia giao thông, Q.T.T.Đ. (SN 1989, ngụ xã Phước Hậu) đã nhờ bạn học là V.N.N. (SN 1988, ngụ xã Phước Hữu) tìm mua GPLX giả.

Thông qua mạng xã hội Facebook, N. đặt mua một GPLX hạng A1 mang tên Đ. với giá 900.000 đồng.

Thấy việc kiếm lời dễ dàng, cả hai tiếp tục cấu kết, trở thành đầu mối trung gian nhận làm GPLX giả cho nhiều người trên địa bàn. Để thu hút khách, các đối tượng quảng cáo chỉ cần cung cấp ảnh 3x4 cm và bản sao căn cước công dân (CCCD), không cần học, không cần thi, sau khoảng 10 ngày sẽ có GPLX để sử dụng.

Số GPLX mà các đối tượng đã đặt làm thông qua mạng xã hội. Ảnh: A.X

Các đối tượng đưa ra mức giá 1,5 triệu đồng đối với GPLX hạng A1 và 1,8 triệu đồng đối với GPLX hạng A.

Làm việc với cơ quan điều tra, N. khai ngoài trường hợp làm GPLX giả cho Đ., người này còn cùng Đ. nhận làm thêm 19 GPLX giả qua hai đợt. Với vai trò trung gian môi giới 20 GPLX giả, N. thu lợi bất chính khoảng 8,3 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tạm giữ 14 GPLX các loại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo công an, hành vi làm giả, mua bán hoặc sử dụng GPLX giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo Bộ luật Hình sự, người làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm; trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tới 7 năm tù.