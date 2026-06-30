Ngày 30/6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phú Hựu bắt giữ Hồ Minh Phước (54 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp), đối tượng truy nã đã lẩn trốn suốt 20 năm.

Đối tượng Hồ Minh Phước tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo cơ quan công an, đầu tháng 7/2005, Hồ Minh Phước và Nguyễn Văn Thạnh (ngụ xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) được thuê vận chuyển phân bón nhưng đã lợi dụng để chiếm đoạt một phần hàng hóa của bị hại, trị giá khoảng 200 triệu đồng, rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Để che giấu hành vi phạm tội, cả hai còn tự phá hủy chiếc ghe dùng để vận chuyển và làm hư hỏng số phân bón còn lại, gây thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Phước và Thạnh bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (cũ) sau đó ra quyết định truy nã cả hai về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Đến tháng 6/2024, Nguyễn Văn Thạnh bị bắt và bị TAND tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Riêng Hồ Minh Phước tiếp tục lẩn trốn gần 20 năm. Ngày 21/6 vừa qua, Phước sử dụng giấy tờ của người anh ruột sinh đôi để làm căn cước công dân nhằm che giấu nhân thân, qua mặt cơ quan chức năng.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Công an xã Phú Hựu phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh. Qua đấu tranh, Phước thừa nhận cùng Nguyễn Văn Thạnh thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2005 rồi bỏ trốn. Để tránh bị phát hiện, đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú trong suốt thời gian bị truy nã.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận vụ việc, tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.