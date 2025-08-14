Đồi trồng sầu riêng cao 80m bị xé toạc, uy hiếp nhiều hộ dân sống phía dưới. Ảnh: N.X

Ngày 14/8, lãnh đạo xã Đạ Huoai 3 cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực địa quả đồi trồng sầu riêng đang có nguy cơ sạt lở tại thôn 1.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng ghi nhận, mưa lớn kéo dài khiến quả đồi này bị xé toạc thành những rãnh sâu, chảy dọc từ đỉnh đồi xuống khu vực nhà dân. Nhiều vị trí xuất hiện sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng.

Xung quanh đồi xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Ảnh: N.X

Tình trạng này uy hiếp an toàn của 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi. Ông Đinh Hữu Tình, một trong những hộ dân, cho biết, mùa mưa năm trước, quả đồi từng bị sạt lở nhẹ. Tuy nhiên, đêm qua (13/8), trận mưa lớn đã khiến đồi bị xé toạc. "Suốt đêm, chúng tôi không dám ngủ vì sợ sạt lở", ông Tình nói.

Nhiều ngôi nhà bị uy hiếp sau khi quả đồi bị xé toạc. Ảnh: N.X

Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3, nguy cơ quả đồi bị đổ sập khi có mưa lớn là rất cao. Địa phương đã bố trí lực lượng thường trực để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Ngoài ra, phía xã đã vận động các hộ dân di dời để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện tại trời không còn mưa nên các hộ dân xin ở lại và ký cam kết sẽ tự nguyện di dời khi có mưa lớn xảy ra.

10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi lo lắng quả đồi sạt lở. Ảnh: N.X

Trong thời gian tới, chính quyền sẽ làm việc với các hộ dân để tìm phương án di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.