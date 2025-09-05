Câu chuyện tình yêu và giai cấp xã hội kinh điển của nữ văn sĩ Emily Brontë Đồi gió hú sẽ trở lại màn ảnh rộng với cách tiếp cận đầy mới mẻ, nóng bỏng và táo bạo. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Đồi gió hú (Wuthering Heights) quy tụ cặp đôi trẻ sáng giá bậc nhất Hollywood hiện tại Margot Robbie - nữ diễn viên 3 lần được đề cử Oscar và Jacob Elordi.

Margot Robbie và Jacob Elordi trong phim.

Ra mắt vào năm 1847, Đồi gió hú xoay quanh câu chuyện giữa hai gia đình nhà Earnshaw và Linton, cùng mối quan hệ đầy sóng gió với Heathcliff, con nuôi của nhà Earnshaw. Đoạn trailer bắt đầu với hình ảnh điền trang trên đồng cỏ West Yorkshire, mở ra không gian đầy thơ mộng nhưng đồng thời đậm chất gothic. Ngay sau đó, khán giả được chứng kiến hàng loạt phân cảnh ướt át với những ẩn dụ đầy táo bạo về mối quan hệ nóng bỏng giữa cô con gái Catherine của nhà Earnshaw cùng cậu con nuôi Heathcliff.

Được đạo diễn bởi Emerald Fennell, Đồi gió hú phiên bản 2026 là một tác phẩm gợi tình đầy lãng mạn, khai thác một chuyện tình đầy ám ảnh và điên cuồng trong một xã hội nhiễu nhương, nơi sự khác biệt về giai cấp, những định kiến xã hội chi phối tất cả, đẩy con người vào sự tuyệt vọng đến tận cùng.

Được biết đến là một đạo diễn nữ với tầm nhìn đáng nể và tư duy điện ảnh táo bạo qua hai cú hit Promising Young Woman và Saltburn, Emerald Fennell hứa hẹn sẽ tạo ra một phiên bản Đồi gió hú đầy quyến rũ, thu hút và mới mẻ.

"Đồi gió hú" có nhiều hình ảnh ẩn dụ táo bạo.

Bên cạnh Margot Robbie và Jacob Elordi, phim còn có sự góp mặt của sao trẻ Owen Cooper - người từng nhận mưa lời khen với màn trình diễn chói sáng trong siêu hit của Netflix Biến cố tuổi thành niên (Adolescence).

Nam diễn viên 16 tuổi sẽ vào vai thời niên thiếu của Heathcliff, bên cạnh Charlotte Mellington trong vai Catherine thời trẻ. Hai diễn viên gốc Việt Hong Chau và Vy Nguyen cũng tham gia trong tác phẩm với vai diễn Nelly Dean.

Đồi gió hú (Wuthering Heights) dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam tháng 3/2026.