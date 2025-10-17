Sau thời gian dài phải tạm ngưng những vai diễn bi lụy vì căn bệnh viêm tuyến lệ, diễn viên Hoài An trở lại với phim Vết sẹo.

Trong phim, chị đóng vai người mẹ kế, hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng con riêng của chồng sau khi anh qua đời, bất chấp khó khăn chồng chất.

Diễn viên Hoài An trở lại với phim "Vết sẹo".

Hoài An tiết lộ chị được Nguyễn Thành Vinh - đạo diễn phim thuyết phục tham gia. Khi đọc kịch bản, diễn viên bị lay động nên lập tức nhận lời.

Trong phim, nhân vật của Hoài An có nhiều cảnh nặng tâm lý với không ít đoạn rơi nước mắt.

Nữ diễn viên từng được khuyên hạn chế đóng các cảnh rơi nước mắt nhiều vì nếu bị nặng hơn sẽ phải cắt bỏ tuyến lệ. Tuy nhiên, khi nhập vai chị đều lăn xả, đôi lúc quên mất lời dặn của bác sĩ.

Sau hơn 30 năm, Hoài An vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết khi đứng trước máy quay.

Cuộc đời Hoài An trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Chị từng kết hôn năm 1998, sau đó rời xa phim trường để trọn trách nhiệm làm vợ.

Thế nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 3 năm ngắn ngủi. Chị ra đi tay trắng, không tài sản, không nghề nghiệp. Có lúc, Hoài An định đi làm ở lò bánh kẹo, đi bán dép để mưu sinh.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, những người thầy cũ đã dang tay giúp đỡ, gọi chị về làm việc cho Tạp chí Điện ảnh. Đó là quãng thời gian tất bật ngược xuôi, vừa giao báo, vừa chạy đi phỏng vấn, viết bài với đồng lương ít ỏi chỉ khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Duyên nghề đến lần nữa khi chị được đạo diễn Lê Cung Bắc mời tham gia phim Xóm cũ. Từ đó, Hoài An đóng phim đều đặn và gắn bó với công việc này đến nay.

Diễn viên trẻ trung, sống lạc quan sau những sóng gió.

Sự trở lại của Hoài An là một chuỗi ngày lao động không ngừng nghỉ. “Tôi chỉ biết cố gắng đi làm, kiếm tiền lo cho con, không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Có khi, tôi nhận 5 phim truyền hình cùng lúc, sáng chạy đoàn này, chiều về đoàn khác”, chị kể.

Đi qua bao sóng gió, ở tuổi ngoài 50, Hoài An đã tìm thấy sự bình yên. Là mẹ đơn thân nhiều năm, diễn viên cũng không nghĩ đến hạnh phúc cá nhân.

Nhiều người khuyên Hoài An nên đi bước nữa, tìm người đồng hành nhưng lúc này mối quan tâm hàng đầu của chị là người mẹ 87 tuổi.

Hoài An lựa chọn sống độc thân để trọn chữ hiếu với mẹ già.

"Tôi không có tham vọng gì quá lớn lao, chỉ cần có công việc, sức khỏe là hạnh phúc. Còn để gọi là đủ đầy, sung túc thì không nhưng quan trọng biết đủ là được", Hoài An kể với VietNamNet.

Diễn viên Hoài An sinh năm 1974, được biết đến qua các vai diễn trong phim: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời… Nữ diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các vai diễn có số phận bi kịch, đau thương.

Trailer phim "Vết sẹo" do Hoài An đóng chính

Ảnh, clip: ĐPCC