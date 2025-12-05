Vợ chồng tôi năm nay 32 tuổi, có 1 con trai 6 tuổi và 1 con gái lên 2. Công việc bận rộn, áp lực, bố mẹ hai bên lại ở xa nên mấy năm nay, vợ chồng tôi luôn thuê người hỗ trợ chăm con, giúp việc nhà.

Nhưng thú thật, thuê được người thật thà, chăm chỉ và biết việc không phải dễ. Tôi đã trải qua 6 lần tìm giúp việc thất bại.

Có người tới ở vài ngày đã ăn cắp vặt, có bác làm việc tốt thì nói ngọng líu ngọng lô. Tôi sợ ảnh hưởng các con nên cũng phải viện cớ cho bác nghỉ. Rồi có người thì mải mê điện thoại, có người nhác làm mà hay đòi hỏi… Trong khi vợ chồng tôi tính tình đều sởi lởi, trả lương tốt chứ không phải yêu cầu quá quắt.

Mãi tới 6 tháng trước, nhờ người quen giới thiệu, tôi mới tìm được một chị giúp việc tên H., 45 tuổi, đã ly hôn, một mình nuôi mẹ già và con trai. Trước đây chị cũng làm thuê ở quê nhưng thu nhập không đủ lo cho gia đình. Chị lên thành phố với mong muốn có mức lương tốt hơn.

Khi gặp chị H., vợ chồng tôi có thiện cảm. Chị nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành. Chúng tôi thống nhất để chị thử việc 7 ngày. Nếu làm được việc, tôi gửi chị lương 10 triệu/tháng.

Lúc tôi nói mức lương, chị ngẩng lên nhìn đầy ngạc nhiên: "Giúp việc nhà mà lương cao thế sao cô chú?". Câu hỏi thật thà của chị khiến chúng tôi bật cười.

Chị làm việc rất tập trung, chăm chỉ, người bé nhỏ nhưng thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ nhà tôi quấn lấy chị như thân từ lâu.

2 tháng gần đây, bé nhỏ đã đi học, công việc của chị H. nhẹ nhàng hơn. Thấy chị chăm chỉ, sạch sẽ, chị hàng xóm sát vách, khá thân thiết với gia đình tôi muốn thuê chị H. qua dọn nhà giúp 2 buổi/tuần. Chị hàng xóm làm ngân hàng nên cuối năm rất bận. Tôi hỏi ý kiến chị H., nếu chị sắp xếp được thì tôi vui vẻ đồng ý, bởi thêm việc chị sẽ có thêm thu nhập.

2 tuần đầu, tôi thấy chị sang nhà hàng xóm làm thêm rất vui vẻ. Cho tới Chủ nhật tuần trước, tôi đang làm việc tại nhà thì nghe tiếng đóng cửa uỳnh. Tôi xuống tầng 1 xem thử thì gặp chị H. chạy như ma đuổi lên trên. Mặt chị tái mét, mắt đỏ hoe.

Chị run rẩy kể, anh chủ nhà say rượu, có ý định sàm sỡ chị. Chị vợ và các con không có ở nhà. Chị H. sợ quá, vội đẩy anh ta ra rồi chạy về.

Nhìn biểu hiện của chị H. thì chắc chắn chị không bịa chuyện.

Nhưng từ trước tới nay, anh T. hàng xóm luôn thể hiện là người đàng hoàng, nghiêm túc, yêu vợ thương con. Tôi còn ngưỡng mộ vì vợ chồng anh chị lúc nào cũng ngọt ngào như mới cưới, hay đưa nhau đi hẹn hò, du lịch. Tôi động viên chị H. "chắc do anh ấy say rượu quá thôi". Tôi bảo chị lấy lí do sức khỏe, tạm thời không sang đó làm nữa.

Khi vợ chồng tôi đi làm, chị H. đều đóng cửa kín mít, không dám ra ngoài. Cứ tưởng vậy là xong nhưng cả tuần nay anh T. cứ nhắn tin hỏi chị sao không sang làm, sao ít thấy ra ngoài...

Tối qua, chị H. đi đổ rác, anh ta còn chặn đường trêu chọc khiếm nhã khiến chị thêm lo sợ. Về nhà, chị nói chuyện với tôi. Chị nhờ vợ chồng tôi can thiệp, chứ nếu như thế này chị không dám ở lại.

Tôi không ngờ có tình huống khó xử như vậy xảy ra với gia đình mình. Nghe chị H. kể, tôi tức sôi máu. Tôi tin lời chị H. nhưng lại không có bằng chứng cụ thể để nói chuyện với vợ anh T.. Ở đây 5 năm, tôi biết rõ chị hàng xóm rất yêu chồng, lúc nào cũng ca ngợi hết lời. Tôi nói ra liệu hàng xóm có tin hay lại nghĩ tôi "vu oan", rồi mất tình cảm hàng xóm láng giềng.

Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời chưa biết xử lý ra sao. Nếu không giải quyết được, chị H. cũng ảnh hưởng tâm lý, không thể làm việc tập trung, thậm chí sẽ bỏ về quê. Gần Tết rồi mà chị về thì vợ chồng tôi không thể xoay xở nổi.

Theo mọi người, tôi nên làm gì trong trường hợp này?

