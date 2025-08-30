Hôm nay (30/8), Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) đã bàn giao thi thể một cô gái (27 tuổi) được phát hiện nổi trên kênh cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Khoảng 8h cùng ngày, người dân sống tại xã Mỹ Hạnh phát hiện thi thể một cô gái trôi dạt trên mặt nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để vớt thi thể và điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, cô gái tử vong 27 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên).

Hiện trường đoạn kênh nơi phát hiện cô gái 27 tuổi tử vong. Ảnh: MĐ.

Trước đó, đêm 29/8, cô gái và bạn trai xảy ra mâu thuẫn gay gắt tại khu vực bờ kênh thuộc xã Hậu Nghĩa. Sau cuộc cãi vã, cô gái bất ngờ để lại xe máy và dép rồi nhảy xuống kênh.

Chứng kiến sự việc, người bạn trai cũng nhanh chóng lao xuống theo nhưng cả hai đều chìm xuống dòng nước, mất tích.

Đến sáng nay, thi thể cô gái được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Công an Mỹ Hạnh đang phối hợp các bên liên quan xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tung tích nam thanh niên.