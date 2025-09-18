Chiều nay (18/9), trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến 2 người tử vong bên trong nhà nghỉ ở phường Ninh Hòa.

Bước đầu xác định hai người đã tử vong gồm một nam và một nữ. Còn nguyên nhân sự việc đang điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện 2 người tử vong ở Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Trước đó, trưa cùng ngày, đôi nam nữ đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ để thuê phòng lưu trú. Lát sau, chủ nhà nghỉ nghe tiếng cãi vã nên tới kiểm tra. Khi cửa phòng mở ra, mọi người hốt hoảng phát hiện đôi nam nữ nằm bất động, đã tử vong nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến khu phố náo loạn. Xe cứu thương được huy động tới hiện trường.

Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: N.X

Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan, điều tra vụ án mạng.