Ngày 27/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, từ ngày 2/2 - 4/4, Cường đã sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam (quê phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để 6 lần đến giao dịch tại một cửa hàng vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình. Cường đã bán, cầm cố tất cả 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay (tổng số 112 chỉ vàng) để lấy hơn 1,6 tỷ đồng.

Thấy Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ cửa hàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Yên Từ vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngày 4/4, Cường tiếp tục đến cửa hàng để cầm cố 2 kiềng đeo cổ (mỗi kiềng 5 chỉ vàng) và nhận 150 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số trang sức mà Cường nhiều lần cầm cố tại cửa hàng.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ số trang sức mang đến cửa hàng cầm cố là vàng giả được đối tượng đặt mua từ một tài khoản Zalo.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, các trang sức trên đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu), được mạ vàng hoặc phủ chất màu vàng.