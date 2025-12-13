Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cầm cố vàng giả.

Đối tượng Cao Thanh Bình. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/9, Bình sử dụng tên giả Nguyễn Văn Út đến một tiệm vàng ở xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đề nghị cầm cố 2 sợi dây chuyền màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng với giá 100 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Đến khoảng 10h cùng ngày, một đối tượng khác đến tiệm vàng này mang theo 1 sợi dây chuyền màu vàng khoảng 1 lượng, đề nghị cầm cố với giá 65 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Chưa dừng lại, đến 18h30 ngày 9/9, thêm một đối tượng nữa mang 1 sợi dây chuyền màu vàng trọng lượng khoảng 1 lượng đến tiệm vàng để đề nghị cầm cố. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng nghi ngờ nên yêu cầu người này xuất trình căn cước công dân để làm hợp đồng. Nghe vậy, đối tượng không tiếp tục giao dịch mà bỏ đi.

Từ những nghi vấn trên, chủ tiệm vàng tiến hành kiểm tra kỹ lại toàn bộ số vàng đã nhận cầm cố trước đó và phát hiện đều là vàng giả. Ngoài ra, thời hạn cầm cố đã hết nhưng không có ai quay lại chuộc vàng. Chủ tiệm đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Kết quả trưng cầu giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TPHCM xác định, 3 sợi dây chuyền màu vàng nói trên có 99% thành phần là kim loại bạc, tổng giá trị thực tế chỉ gần 2 triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định, trước khi thực hiện hành vi trên, Bình đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo một tiệm vàng tại phường Hòa Lợi (TPHCM), chiếm đoạt một khoản tiền lớn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.