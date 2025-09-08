Ngày 8/9, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về việc một cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng gây thương tích cho chị dâu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin phản ánh, sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến khu vực gần nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy nên đã tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, khi đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì bị mất dấu vết đối tượng.

Tổ công tác đã chia nhau ra để truy tìm. Đến khoảng 11h cùng ngày, một cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực đã phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến hy sinh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo lên cấp trên và huy động toàn bộ lực lượng công an xã tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13h00 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã bị bắt giữ.