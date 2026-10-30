Tại AEF 2026, DOIDEP cùng Nam A Bank đưa nghệ thuật trà Việt vào không gian đối thoại kinh tế. Màn trình diễn "Vũ Khúc Tâm Thanh" cùng những tách trà chuẩn vị không chỉ chinh phục giới doanh nhân mà còn khéo léo khẳng định đẳng cấp thương hiệu.

Đảo trà DOIDEP và Nam A Bank đón tiếp đông đảo khách tham dự giữa nhịp Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Đưa văn hóa trà vào không gian đối thoại kinh tế

Tại một diễn đàn kinh tế, những cuộc trao đổi không chỉ diễn ra trong hội trường. Sảnh đón tiếp, phòng chờ hay khoảng nghỉ giữa các phiên cũng là nơi đại biểu gặp gỡ, làm quen và tiếp nối câu chuyện còn dang dở. Trong những khoảng thời gian ấy, một bàn trà có thể mang đến lý do để khách dừng chân và bắt đầu cuộc trò chuyện.

Đó cũng là cách tiếp cận được DOIDEP và Nam A Bank lựa chọn khi đồng hành tại AEF 2026. Văn hóa trà được đưa vào các hoạt động tiếp đón, gắn với nhu cầu thưởng thức và giao lưu của người tham dự.

Một chén trà DOIDEP tiếp nối câu chuyện giữa khoảng nghỉ các phiên của diễn đàn

Trong chương trình CEO 500 Tea Connect ngày 26/10, tiết mục “Vũ Khúc Tâm Thanh” và nghi thức mời trà được thực hiện như một nghi thức mở đầu. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và thưởng trà tạo nên phần dẫn nhập mang màu sắc văn hóa Việt cho cuộc gặp gỡ của cộng đồng doanh nhân.

Ở đây, lời mời trà mang ý nghĩa chào đón. Khi khách mời cùng nâng chén trà trước giờ đối thoại, chương trình có thêm một khoảng lắng để người tham dự cảm nhận không khí cuộc gặp và sẵn sàng cho những trao đổi phía sau.

Khi trải nghiệm sản phẩm trở thành điểm chạm thương hiệu

Với một thương hiệu trà, việc để khách trực tiếp thưởng thức mở ra cách giới thiệu sản phẩm cụ thể hơn. Hương thơm, vị trà và cách phục vụ giúp người uống hình thành cảm nhận của riêng mình, đồng thời tạo cơ hội để tìm hiểu thêm về phẩm trà đang dùng.

Khách tham dự AEF 2026 trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại không gian đảo trà của DOIDEP và Nam A Bank

Bàn trà vì thế đảm nhận cả vai trò tiếp đón và giới thiệu thương hiệu. Những câu hỏi về đặc tính trà, cách pha hay cách thưởng thức có thể trở thành khởi đầu cho cuộc trao đổi giữa khách mời và người phục vụ. Thông tin sản phẩm được chuyển tải trong một tình huống tự nhiên, gắn với trải nghiệm ngay tại chỗ.

Chất lượng của điểm chạm này nằm ở những chi tiết nhỏ: trà được chuẩn bị phù hợp, lời giới thiệu vừa đủ và việc phục vụ thuận tiện với lịch trình của khách. Khi các yếu tố ấy được chăm chút, người tham dự có thêm cơ sở để ghi nhớ thương hiệu qua cảm nhận thực tế.

Trong bối cảnh một diễn đàn kinh tế, cách hiện diện này cũng đặt ra yêu cầu về sự tiết chế. Không gian trà cần hòa vào hoạt động chung, tạo điều kiện cho khách giao lưu và vẫn bảo đảm nhịp làm việc của chương trình.

Một cách tiếp cận cộng đồng doanh nhân

Sự đồng hành của DOIDEP và Nam A Bank tại AEF 2026 đặt câu chuyện thương hiệu trong không gian giao lưu của cộng đồng doanh nhân. Trong đó, DOIDEP trực tiếp triển khai các hạng mục nghệ thuật trà, bàn pha và phục vụ, đưa sản phẩm cùng văn hóa thưởng trà đến với người tham dự.

Tiết mục múa “Vũ Khúc Tâm Thanh” tại chương trình CEO 500 Tea Connect, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Giá trị của hoạt động này trước hết nằm ở chất lượng tiếp đón và cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Một chén trà được phục vụ chu đáo có thể mở đầu cuộc trò chuyện; một lời giới thiệu rõ ràng có thể khơi gợi sự quan tâm đến sản phẩm. Những kết nối tiếp theo cần thời gian để phát triển từ sự quan tâm ban đầu ấy.

Qua không gian trà tại AEF 2026, DOIDEP có thêm dịp giới thiệu cách thưởng thức và câu chuyện đằng sau các phẩm trà của mình. Với những khách mời muốn tiếp tục trải nghiệm sau diễn đàn, việc tìm hiểu và lựa chọn trà DOIDEP có thể bắt đầu từ chính hương vị đã để lại ấn tượng trong cuộc gặp.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng)