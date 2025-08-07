Bùi Thị Yến Xuân (TPHCM) là vợ của thủ môn Văn Lâm (thủ thành của tuyển bóng đá Việt Nam). Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2024 sau 6 năm hẹn hò, đám cưới tổ chức riêng tư tại một bãi biển ở Nha Trang từng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt.

Yến Xuân - vợ thủ môn Văn Lâm. Ảnh cắt từ clip Tâm sự mẹ bỉm sữa

Mới đây, trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Yến Xuân lần đầu chia sẻ về chồng, cũng như hành trình mang thai, sinh nở của mình.

Yến Xuân kể, sau 6 năm yêu và 1 năm kết hôn, tình yêu của cặp đôi càng đơm hoa kết trái. Trong mắt cô, cầu thủ Văn Lâm có rất nhiều vai trò, vừa là người yêu, vừa là chồng lại vừa là thầy. Ở bên anh, cô học được nhiều đức tính tốt.

“Tôi thay đổi khá nhiều, theo chiều hướng tốt hơn. Hồi mới gặp, tôi không nghĩ anh ấy sẽ trở thành bạn trai của mình. Có thể mọi người thấy anh ấy đẹp và có sức hút nhưng tôi nghĩ, càng những người như thế thì lại càng không phải người yêu của tôi.

Anh Lâm lãng mạn nhưng đó không phải là điểm thu hút tôi. Điểm khiến tôi ấn tượng về anh là sự thẳng thắn, cảm xúc rõ ràng”, Yến Xuân chia sẻ.

Yêu và cưới một ngôi sao bóng đá, Yến Xuân khẳng định bản thân không ghen. Bởi, nếu ghen thì cô không thể giữ gìn mối quan hệ này cho đến giờ.

Tổ ấm nhỏ của Yến Xuân. Ảnh cắt từ clip Tâm sự mẹ bỉm sữa

Khi quyết định tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã lên kế hoạch có em bé. Khi biết mình mang bầu, Yến Xuân có nhiều cảm xúc hỗn độn, vừa mừng vừa lo, dù chuẩn bị bao nhiêu vẫn cảm thấy là chưa đủ.

Người đầu tiên cô thông báo tin vui là chồng. Văn Lâm khi đó đang trong thời gian thi đấu, nhận được tin vui thì mừng rỡ khôn xiết.

Suốt cả thai kỳ, Yến Xuân không ở một nơi cố định mà sẵn sàng xách vali theo chồng đến những nơi anh tập luyện. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc, cầu thủ Văn Lâm không thể ở bên cạnh vợ trong mọi buổi khám thai.

“Lần đầu khám thai, tôi đi một mình. Bác sĩ nhìn vào mắt tôi hỏi ‘em có chuyện gì buồn hay căng thẳng không? Em có buồn chồng hay gì không mà đi khám thai một mình?’. Tôi đáp ‘không, em không buồn gì hết’”, Yến Xuân kể.

May mắn vào ngày sinh, cầu thủ Văn Lâm kịp có mặt ở bệnh viện và cùng vợ đón con trai đầu lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy con, anh đã nói với vợ: “Lần sinh tới, nhất định anh vẫn sẽ đi cùng em. Anh không biết là lại hạnh phúc đến vậy”.

Yến Xuân thừa nhận, sau sinh cô đã có lúc bị trầm cảm. Dù trước đó từng đọc nhiều tài liệu về bệnh trầm cảm sau sinh nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Có đêm, cô nằm khóc ướt gối vì thấy không còn là chính mình nữa.

Yến Xuân hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh cắt từ clip Tâm sự mẹ bỉm sữa

“Lúc đó, tôi thấy mệt quá. Tôi không thể ngồi một cách bình thường, yếu đuối, phụ thuộc vào người khác. Mục tiêu sức khỏe của tôi rất lớn nên khi cơ thể không khỏe, tôi thấy không ổn”, Yến Xuân chia sẻ.

Nhận thấy sự bất ổn, Yến Xuân lén chồng đến phòng tập. Văn Lâm khi biết chuyện đã trách móc vợ chủ quan với cơ thể sau sinh. Sau này, cô chia sẻ với chồng về mong muốn được tập luyện để giải tỏa tinh thần, được anh thấu hiểu, ủng hộ.

Nhờ ăn uống khoa học, luyện tập bài bản, mẹ bỉm Sài thành giảm cân xuất sắc. Chỉ sau 1 tháng sinh con, cô đã giảm đến 9-10kg. Việc luyện tập cũng giúp tinh thần của cô sảng khoái, vững vàng hơn.

Hiện tại, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ đã dần đi vào quỹ đạo. Yến Xuân thuê bảo mẫu chăm con nhưng 2 vợ chồng vẫn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con. Hai vợ chồng cũng thường xuyên đưa con đi du lịch và gặp gỡ người thân.

“Vợ chồng tôi chưa nghĩ quá xa, mà chỉ nghĩ trong 1 năm này sẽ chăm sóc con thế nào. Ngay từ ban đầu, tôi đã xác định mình là người lên kế hoạch chăm con vì muốn chồng tập trung 100% cho công việc”, Yến Xuân chia sẻ.

Dẫu vậy, Văn Lâm vẫn là người cha chu đáo, tỉ mỉ, chăm sóc con từng chút một. Đối với vợ, chàng cầu thủ cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc.

“Anh ấy chỉ cần động viên tôi, cho tôi cảm giác được đồng hành về mặt tinh thần, kiểu như ‘chỉ cần em cần là anh có mặt’. Vậy là đủ.

Có thể mọi thứ khác trong cuộc sống, tôi không tự tin nhưng trong tình cảm, tôi rất tự tin. Bởi tình yêu của tôi lớn lắm, người ta yêu tôi thế nào, tôi sẽ đáp lại và nhiều hơn thế nữa”, Yến Xuân chia sẻ.