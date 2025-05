Hội đồng Anh Lancaster Luminaire Địa chỉ: 1152 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội Các khóa học tại trung tâm: - Learning Time with Timmy (dành cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi) - Tiếng Anh tiểu học Primary Plus (dành cho học viên 6-10 tuổi) - Tiếng Anh trung học cơ sở Secondary Plus (dành cho học viên 11-14 tuổi) - Tiếng Anh trung học phổ thông học thuật và IELTS (dành cho học viên 15-17 tuổi). - Khoá British Council English Course và luyện thi IELTS (dành cho người lớn) Nhân dịp khai trương cơ sở mới, Hội đồng Anh dành tặng ưu đãi đặc biệt 20% học phí cho học viên mới (đối với trẻ em) và số lượng giờ học (đối với người lớn). Tham khảo chi tiết: https://bit.ly/hoi-dong-anh-lancaster