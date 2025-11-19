Vinh dự được xướng tên là Khách sạn mới hàng đầu Việt Nam 2025 bởi World Travel Awards, khách sạn ra mắt các Gói tiệc cuối năm, được thiết kế để mỗi buổi tiệc trở thành một bản hòa ca của cảm xúc, kết nối và dấu ấn nghệ thuật khó quên.

Tôn vinh tinh hoa Sài Gòn

Toạ lạc trên đường Lý Tự Trọng, giữa trung tâm phường Sài Gòn giàu di sản, Hotel Indigo Saigon The City mang trong mình nhịp điệu sống động của khu phố, nơi tiếng vọng từ Xưởng Ba Son lịch sử hòa cùng hơi thở hiện đại của những con hẻm đặc trưng. Bước vào sảnh chính khách sạn, không gian mở ra như một phòng trưng bày nghệ thuật: ánh sáng tự nhiên phủ lên những mảng tường, các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam được tuyển chọn cẩn trọng, cùng cảm hứng thiết kế lấy từ đời sống và văn hoá bản địa.

Mỗi khoảnh khắc nơi đây tựa một bức tranh sống động nơi cảm xúc, sáng tạo và nét duyên Sài Gòn giao thoa trong từng chi tiết.

Không gian cho những buổi tiệc ý nghĩa

Trung tâm của mùa lễ hội năm nay chính là phòng tiệc Sài Gòn - Gia Định, không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên nằm tại tầng 2, có sức chứa lên đến 120 khách. Với bảng màu trung tính, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và chi tiết trang trí mang đậm cảm hứng địa phương, căn phòng gợi cảm giác vừa ấm áp vừa tinh tế - là phông nền hoàn hảo cho những buổi tiệc tri ân doanh nghiệp, dạ tiệc cuối năm hay những buổi gặp gỡ thân tình cùng đồng nghiệp và bạn bè.

Thực khách có thể lựa chọn giữa 3 thực đơn đặc sắc: Intimate Celebration, Joyous Celebration, và Grandeur Celebration được phục vụ riêng cho các bữa tiệc tại không gian Sài Gòn - Gia Định. Mỗi thực đơn là hành trình ẩm thực mang dấu ấn sáng tạo, kết hợp giữa tinh hoa nguyên liệu địa phương và kỹ thuật chế biến hiện đại, với những món nổi bật như sò điệp Hokkaido áp chảo cùng nấm truffle và bơ trứng cá muối, bò Wagyu nướng dùng kèm gan ngỗng và xốt nấm truffle, hay bánh phô mai cà phê Việt Nam với mứt quả mọng đỏ.

Không gian tiệc còn được tô điểm bởi ba chủ đề trang trí độc quyền như Vietnam Essence, Glamorous Sparkle, và The Brilliance of Success, được thiết kế riêng bởi đội ngũ sự kiện của khách sạn. Từ nét thanh thuần của hoa sen, tre và gốm Việt đến sự sang trọng lấp lánh của ánh vàng kim hay gam màu champagne tinh tế, mỗi chủ đề là một câu chuyện khác nhau về niềm vui, sự tôn vinh và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trải nghiệm nâng tầm giữa lòng khu phố

Dành cho những buổi tiệc quy mô nhỏ và riêng tư, The Shipyard Upper Deck mang đến không gian ấm cúng hướng nhìn ra khu phố Sài Gòn đầy thi vị nơi hoàn hảo cho các buổi tiệc cocktail, buổi họp mặt thân mật hay sự kiện riêng cho tối đa 40 khách. Với nội thất thủ công tinh xảo, ánh sáng nhẹ nhàng và tinh thần sáng tạo của khu phố, nơi đây tái hiện cảm giác gần gũi nhưng vẫn đầy phong vị đô thị.

Ngay bên dưới, The Shipyard mang đến những lựa chọn tiệc nhẹ, cocktail thủ công và ẩm thực cảm hứng địa phương được sáng tạo theo phong cách hiện đại. Mỗi món ăn, mỗi ly rượu, mỗi bản nhạc đều như một mảnh ghép trong câu chuyện đầy chất nghệ thuật mà Hotel Indigo kể về Sài Gòn hôm nay.

Bản giao hưởng của kết nối và cảm xúc

Với tinh thần tôn vinh khu phố đặc trưng của thương hiệu, Hotel Indigo Saigon The City biến mỗi buổi tiệc thành một trải nghiệm nghệ thuật nơi thiết kế, ẩm thực và lòng hiếu khách hòa quyện thành câu chuyện của chính Sài Gòn. Khách đặt tiệc trong thời gian từ 15/10/2025 đến 28/2/2026 sẽ được tận hưởng những ưu đãi đặc biệt, bao gồm đồ uống chào mừng, rượu sparkling cho nghi thức nâng ly, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho nhóm khách lớn.

Dù là buổi tiệc công ty hay dạ tiệc thân mật, mỗi khoảnh khắc tại đây đều ngân vang âm hưởng của sự sáng tạo, kết nối và niềm vui sẻ chia.

Khi tiếng nhạc dần lắng xuống và ánh đèn dịu lại, Hotel Indigo Saigon The City vẫn lưu giữ dư âm của mỗi câu chuyện, trong nụ cười, hương vị và ký ức còn đọng lại. Mùa lễ hội này, hãy để nhịp sống Sài Gòn dẫn lối cho buổi tiệc của bạn, để mỗi cuộc gặp gỡ nơi đây trở thành khởi đầu cho một hành trình mới, đầy sắc màu, đầy cảm hứng, như chính Sài Gòn, luôn sống động và không ngừng đổi mới.

Cao Hoàng