Isidor và Ida Straus được tưởng nhớ là hai trong số những nạn nhân nổi tiếng nhất của thảm họa Titanic, và là một trong số ít hành khách khoang hạng nhất thiệt mạng.

Cả hai, từng được lấy cảm hứng cho tình yêu đẫm lệ trong bộ phim đoạt giải Oscar năm 1997 của đạo diễn James Cameron - "Titanic". Họ là cặp đôi đã được mời lên một trong những xuồng cứu sinh nhưng từ chối. Thi thể của Isidor, người đồng sở hữu cửa hàng bách hóa Macy's ở New York, sau đó đã được tìm thấy. Tuy nhiên, vợ ông thì vĩnh viễn mất tích.

Giờ đây, hơn một thế kỷ sau thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất thế giới, chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng mà Isidor đeo lúc đó đã được bán đấu giá với mức kỷ lục. Tại một cuộc đấu giá ở Anh cuối tháng trước, chiếc đồng hồ lịch sử này đã được bán với giá 1,78 triệu bảng Anh (2,34 triệu đô la Mỹ, tương đương 60 tỷ đồng), trở thành kỷ vật Titanic có giá trị nhất từ ​​trước đến nay. Kỷ lục này trước đó thuộc về một chiếc đồng hồ vàng khác - chiếc của John Jacob Astor IV, người giàu nhất trên tàu Titanic, được bán với giá 1,175 triệu bảng Anh (1,485 triệu đô la Mỹ) vào tháng 4 năm 2024, theo CNN.

Chiếc đồng hồ của Isidor đã được tìm thấy từ thi thể ông và trả lại cho con trai của cặp đôi là Jesse. Ida được tưởng niệm trên mộ của chồng bà tại nghĩa trang Woodlawn, New York. Chiếc đồng hồ được khắc chữ cái đầu của Isidor và ngày 6 tháng 2 năm 1888 - ngày sinh nhật lần thứ 43 của ông và là năm ông và anh trai Nathan trở thành đối tác chính thức tại Macy's.

Hình ảnh của chiếc đồng hô. ẢNH: CMH

Được nhà đấu giá Henry Aldridge & Son, đơn vị xử lý cuộc bán đấu giá, mô tả là "một trong những vật phẩm Titanic quan trọng và mang tính biểu tượng nhất từng được rao bán", chiếc đồng hồ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình trước khi được đem ra đấu giá.

Trong phim "Titanic" năm 1997, vợ chồng Strause, do Lew Palter và Elsa Raven thủ vai, được khắc họa đang ôm chặt lấy nhau trên giường khi con tàu chìm. Trên thực tế, cặp đôi này, đang trên đường trở về Mỹ từ quê nhà Đức, được những người sống sót nhìn thấy lần cuối cùng khi họ đứng cùng nhau trên boong tàu, tay trong tay, trước khi bị sóng cuốn xuống biển.

Trong phim "Titanic", câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của Rose và Jack hoàn toàn là tưởng tượng, hư cấu. Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron đã kết nối các chi tiết và tính cách của vợ chồng nhà Straus để chuyện phim thêm chân thật.

Theo Thanh Niên