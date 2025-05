Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác hiện lọt top 1 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc vượt qua bản rap đình đám thap trap tự do của rapper MCK. Đến trưa ngày 9/5, video chính thức đạt 2,4 triệu lượt xem với hơn 2.500 bình luận.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình":

Màn kết hợp giọng ca Đông Hùng và Võ Hạ Trâm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành một trong những ca khúc nghe nhiều nhất dịp đại lễ 30/4.

Thành công của ca khúc cũng kéo theo những tranh cãi trên mạng xã hội. Dư luận chủ yếu tập trung vào việc so sánh giữa hai ca sĩ này với phiên bản gốc do Duyên Quỳnh thể hiện. Một số ý kiến từ khán giả và trên mạng xã hội cho rằng phần trình diễn của Đông Hùng có phần lu mờ, lép vế do hát bè nhiều hơn, hỗ trợ cho Võ Hạ Trâm. Trong ca khúc này, Võ Hạ Trâm đảm nhận phần lớn các đoạn cao trào.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm tại đại lễ 30/4.

Trả lời VietNamNet sáng 9/5, Đông Hùng chia sẻ: "Với tôi, được tham gia góp một chút sức nhỏ vào ngày vui của dân tộc là một kỷ niệm vô cùng đáng quý. Tôi sẽ trân trọng mãi những khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động và tự hào khi được hát giữa không gian ngập tràn cờ hoa rực rỡ.

Với nhiệm vụ quan trọng được giao phó, tôi quan tâm đến việc xử lý sao cho phần hát chỉn chu, phần bè phối hợp thật ăn ý, hai giọng hát hòa quyện và cùng tôn vinh lời hát ý nghĩa của bài. Hai chị em đã có nhiều lần đứng chung sân khấu nên rất hiểu quãng giọng, quãng bè thuận lợi của nhau".

Thời gian qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng kêu gọi khán giả ngừng so sánh và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, bao gồm cả Đông Hùng, Võ Hạ Trâm và Duyên Quỳnh để tránh những tranh cãi không đáng có.

Dù có những ý kiến trái chiều, màn trình diễn của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Sự lan tỏa ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng nằm trong xu hướng trở lại các ca khúc cách mạng khi cũng lọt top trending YouTube thời gian này. Đây là hiện tượng hiếm thấy với dòng nhạc vốn được xem là kén khán giả trẻ.