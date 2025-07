Ngày 16/7, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý tuyến cao tốc) cho biết đơn vị bắt đầu triển khai thi công sửa chữa khe co giãn tại vị trí trụ P26 cầu Long Thành và hệ thống giao thông thông minh (hệ thống ITS) trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).

Theo đó, VECE tạm thời hạn chế tốc độ và thu hẹp làn đường tại vị trí thi công trụ P26 bằng cách thực hiện rào chắn nửa mặt cầu Long Thành từ Km 12+827 đến Km 13+322, hướng từ Đồng Nai – TPHCM. Thời gian thực hiện là 15 ngày.

Một nửa mặt cầu Long Thành tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đóng để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn. Ảnh: Phạm Sa.

Với công tác thi công sửa chữa hệ thống ITS, tuyến đường cao tốc HLD, VECE tạm thời hạn chế tốc độ và thu hẹp làn đường tại 24 vị trí trên cao tốc trong thời gian từ nay đến hết ngày 14/8 (khoảng 1 tháng).

“Quá trình thi công khó tránh khỏi ùn tắc nên tài xế cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời theo dõi thông tin giao thông để cân nhắc lộ trình phù hợp", đại diện VECE chia sẻ.

Phía VEC E cho biết sẽ phối hợp với lực lượng CSGT cùng các bên liên quan túc trực điều tiết, hướng dẫn nhằm hạn chế kẹt xe.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có thiết kế dài 55km với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến được đưa vào khai thác năm 2015 nhằm kết nối TPHCM với Đồng Nai.

Trên tuyến, cầu Long Thành là cây cầu duy nhất vượt sông, có quy mô lớn nhất và quan trọng nhất. Cầu dài hơn 2,3km, rộng 19,7m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Hồi tháng 9/2024, VECE cũng hạn chế tốc độ và thu hẹp làn đường qua cầu Long Thành trong 18 ngày để sửa chữa khe co giãn tại trụ P20 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Khe co giãn này bị gãy thanh ray, gây mất an toàn giao thông.