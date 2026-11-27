Với Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị định 422 vừa được Chính phủ ban hành, Đồng Nai đứng trước cơ hội tạo đột phá về thể chế, đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc tế.

Hội tụ những điều kiện phát triển mới

Nhìn từ trên cao, vùng đất Long Thành đang chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ. Giữa không gian rộng lớn, nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành với kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa sen đã hiện rõ hình hài, từng bước tiến tới vận hành.

Sân bay Long Thành đang hình thành.

Cùng với sân bay, các tuyến cao tốc, đường vành đai và công trình kết nối liên vùng đang từng bước hoàn thiện, mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế phía Nam.

Không chỉ có lợi thế từ hạ tầng chiến lược, Đồng Nai còn đứng trước cơ hội phát triển mới từ những đột phá về thể chế, cơ chế và chính sách.

Ngày 21/7, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tiếp đó, ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai.

Nếu Nghị quyết 16 xác lập tầm nhìn, định hướng và vị thế mới của Đồng Nai trong chiến lược phát triển quốc gia, Nghị định 422 tạo hành lang pháp lý để thành phố từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Có hiệu lực từ ngày 1/12, Nghị định 422 mở rộng dư địa phát triển cho Đồng Nai với hàng loạt cơ chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế, huy động nguồn lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tổ chức bộ máy.

Những cơ chế này tạo điều kiện để thành phố phát huy lợi thế, khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển.

Ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), đánh giá Nghị quyết 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu thay đổi tư duy quy hoạch và phát triển của Đồng Nai.

Từ góc nhìn này, sự ra đời của Nghị định 422 là bước tiến trong quá trình chuyển từ định hướng chiến lược sang thực thi chính sách. Vấn đề đặt ra là khả năng vận dụng hiệu quả các cơ chế mới để chuyển hóa lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn lực thành sức mạnh tăng trưởng thực chất.

Cao tốc TPHCM – Long Thành đang được nâng cấp, mở rộng lên 10 làn xe.

Đồng Nai đang có cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, phát triển dịch vụ giá trị cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, mở ra không gian phát triển kinh tế liên vùng gắn với tiềm năng công nghiệp, hàng không, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Để Đồng Nai trở thành điểm đến của thế giới

Sở hữu một sân bay quốc tế quy mô lớn là lợi thế, nhưng để trở thành điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia, giới đầu tư và chuyên gia quốc tế, Đồng Nai cần kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế, đô thị có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

TP Đồng Nai có dư địa để kiến tạo các cực tăng trưởng mới.

Với không gian phát triển rộng hơn 12.700km2, Đồng Nai có nhiều dư địa để kiến tạo các cực tăng trưởng mới, phát huy lợi thế riêng của từng khu vực.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng đô thị sân bay không đơn thuần là xây dựng một khu đô thị bên cạnh sân bay, mà phải hình thành hệ sinh thái kinh tế đa chức năng.

Theo ông, bên cạnh các ngành dịch vụ hàng không, Đồng Nai cần phát triển những tiện ích chất lượng cao phục vụ nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và người lao động; kết nối sân bay với cảng biển, cửa khẩu, các trung tâm kinh tế bằng hệ thống giao thông đa phương thức.

Vị chuyên gia cũng gợi mở việc khai thác không gian sông, hồ và tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống của thành phố.

Với những cơ chế được mở ra từ Nghị định 422, Đồng Nai có thêm điều kiện để nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, khai thác nguồn lực đất đai, phát triển hạ tầng và xây dựng môi trường sống đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, thành phố đang cụ thể hóa Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, sớm xây dựng mô hình đô thị sân bay, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân.

Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu và các khu chức năng, đồng thời triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và các công trình hạ tầng chiến lược.

“Thành phố Đồng Nai đủ sức gánh vác là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia”, ông Út khẳng định.

Đồng Nai đón tàu khách quốc tế cập cảng Phước An.

Sự hội tụ của những điều kiện phát triển chưa từng có đang mở ra cơ hội để Đồng Nai kiến tạo một cực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới.

Huy Nam