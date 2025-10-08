Ngày 8/10, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc Ngày hội khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Techfest Đồng Nai 2025) với chủ đề “Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham qua gian hàng triễn lãm Techfest Đồng Nai 2025. Ảnh: H.A

Chuỗi hoạt động tại ngày hội bao gồm các hội thảo và khoảng 200 gian hàng triển lãm sản phẩm khoa học - công nghệ, OCOP, ứng dụng chuyển đổi số; hội thảo về chuyển giao công nghệ, ESG, kết nối doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà đầu tư; trải nghiệm robot, AI, IoT và thiết bị thông minh.

Theo ban tổ chức, Techfest Đồng Nai 2025 hướng đến mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là diễn đàn kết nối “4 nhà” gồm nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, gọi vốn đầu tư và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Ngày hội khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025". Ảnh: H.A

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh, năm 2025 là thời điểm bản lề để địa phương triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Techfest Đồng Nai 2025 là hành động cụ thể hóa Nghị quyết 57, tạo sức mạnh cộng hưởng cho toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng Nai phải trở thành cửa ngõ công nghệ, bệ phóng sáng tạo của khu vực phía Nam”, ông Sơn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Đồng Nai cần phát triển mạnh hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số toàn diện, từ quản trị nhà nước đến phát triển kinh tế và xã hội số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: H.A

Ông Sơn kêu gọi các sở, ngành chủ động biến chính sách thành cơ chế, cơ chế thành động lực, tháo bỏ rào cản hành chính cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Các startup, nhà khoa học được khuyến khích đưa ra giải pháp sáng tạo, ứng dụng vào các vấn đề thực tiễn của địa phương.

“Đồng Nai sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để các ý tưởng đổi mới được ươm mầm, phát triển và lan tỏa”, Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định.