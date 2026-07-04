Sáng 4/7, Sở Xây dựng TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố đưa vào khai thác tuyến xe buýt số 9, kết nối Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) đến khu vực Núi Cúi (xã Thống Nhất) và ngược lại.

Xe buýt điện số 9 tại TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Đây là tuyến xe buýt nội thành đầu tiên của TP Đồng Nai sử dụng 100% phương tiện chạy bằng điện khai thác theo hình thức không trợ giá, góp phần phát triển giao thông xanh trên địa bàn.

Theo Sở, tuyến xe buýt số 9 dài gần 58km, đi qua nhiều trục đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu, Dương Tử Giang, Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, quốc lộ 1, trung tâm Trảng Bom, quốc lộ 20 trước khi đến Dốc Mơ 3.

Mỗi chuyến xe di chuyển khoảng 120 phút; tổng cộng 40 chuyến, tần suất giờ cao điểm là 30 phút/chuyến, giờ thấp điểm 60 phút/chuyến.

Đơn vị khai thác bố trí 8 xe buýt điện, sức chứa khoảng 30 chỗ/xe. Các xe được trang bị máy lạnh, wi-fi miễn phí, hệ thống thông báo điểm dừng tự động và bán vé điện tử.

Giá vé từ 8.000-40.000 đồng/lượt tùy cự ly. Một số nhóm đối tượng như người có công, người khuyết tật, người từ đủ 70 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé; học sinh, sinh viên được giảm giá theo quy định.

Các lãnh đạo cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện nội thành đầu tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, tuyến xe buýt số 9 là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Sở tiếp tục tham mưu thay thế thêm 18 xe buýt điện trong tháng 7 và khoảng 70 xe buýt điện trong thời gian tới. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ trong thanh toán vé và triển khai các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành khi sân bay đi vào hoạt động.