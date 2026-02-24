Ngày 24/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông báo thành phố chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm hàng trăm xe buýt điện. Các phương tiện này thuộc các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng tuyển, nhằm thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Hàng trăm xe buýt điện sẽ được đưa vào vận hành, khai thác phục vụ người dân TPHCM từ ngày 1/3. Ảnh: TK

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus (VinBus) sẽ triển khai tuyến buýt điện số 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán) tại khu vực Cần Giờ. Đây là tuyến buýt điện đầu tiên được triển khai tại khu vực này, sau khi hoàn tất công tác kiểm tra phương tiện, tập huấn nhân sự và chuẩn bị kỹ thuật.

Bên cạnh tuyến 127, VinBus cũng sẽ vận hành thêm 8 tuyến buýt điện khác, bao gồm các tuyến: 32, 38, 45, 53, 64, 93, 140 và 148. Đây là kết quả từ gói thầu mà VinBus trúng vào tháng 10/2025.

Cũng trong ngày 1/3, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Buslines) cũng sẽ đồng loạt đưa vào hoạt động 16 tuyến buýt điện mới, gồm các tuyến: 01, 04, 08, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170.

Đặc biệt, tuyến 170 là tuyến nội khu Đại học Quốc gia TPHCM, kết nối từ bến xe buýt khu A đến bến xe buýt khu B, đáp ứng nhu cầu di chuyển của đông đảo sinh viên và cán bộ.

46,4% tổng số xe buýt trên địa bàn TPHCM đã được thay thế bằng xe buýt điện. Ảnh: TK

Theo Sở Xây dựng TPHCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới xe buýt của thành phố hiện có 179 tuyến, bao gồm 108 tuyến trợ giá và 71 tuyến không trợ giá, với tổng cộng 2.319 phương tiện đang hoạt động.

Trong đó, có 47 tuyến buýt điện với 627 xe và 18 tuyến sử dụng nhiên liệu khí CNG với 449 xe. Tỷ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường hiện chiếm 46,4% tổng số xe buýt toàn thành phố.

Việc bổ sung thêm hàng trăm xe buýt điện từ ngày 1/3 không chỉ nâng cao tỷ lệ phương tiện xanh trong hệ thống giao thông công cộng mà còn thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và bền vững.