Ngày 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và phong trào thi đua “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”; tổng kết phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ban chỉ đạo chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Đồng Nai bàn giao nhà kiên cố cho người dân. Ảnh: S.T

Theo đó, trong hơn 3 tháng triển khai, toàn tỉnh đã khởi công và hoàn thành 579 căn nhà, vượt 124,5% so với nhu cầu được phê duyệt (465 căn); vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh và vượt 6 tháng so với yêu cầu tại công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Từ năm 2021 đến 2024, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 1.085 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ dân khó khăn. Tỉnh cấp khoảng 132.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, gần 10.000 hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, với mức vay bình quân trên 55 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, hơn 174.000 lao động là thành viên hộ nghèo, cận nghèo được giải quyết việc làm, ổn định thu nhập.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phước (hộ dân tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú) xúc động cho biết, với những người nghèo vùng sâu vùng xa, một căn nhà kiên cố là giấc mơ tưởng như xa vời. Gia đình bà gồm 4 người, sống chủ yếu bằng lao động thuê mướn, kinh tế khó khăn.

“Nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tận tình của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, vững chắc. Nhà mới không chỉ giúp gia đình tôi an cư mà còn là động lực để gia đình tôi vươn lên lạc nghiệp phát triển kinh tế, con em được học hành tử tế”, bà Phước chia sẻ.

Qua chương trình, bà Phước cũng thay mặt các hộ dân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia và tiếp sức trong hành trình thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các cấp, ngành và địa phương đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Theo ông Đức, một số địa phương vẫn chưa thực sự chủ động trong công tác rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng. Việc đào tạo nghề còn xa rời nhu cầu thực tế, thiếu chiều sâu, chưa tạo được tính bền vững.

“Giai đoạn 2026 - 2030 dự báo sẽ đối diện nhiều thách thức trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương đang tinh gọn, sáp nhập. Điều này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ trong phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp”, ông Đức nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị tập trung nhiệm vụ trọng tâm: xác định giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở là nhiệm vụ lâu dài gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới cách tiếp cận, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân.

Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp thực tiễn, phân cấp rõ ràng, trao quyền thực chất cho cơ sở. Bên cạnh đó tăng cường giám sát, đảm bảo minh bạch, đúng người, đúng mục tiêu.