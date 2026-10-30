Với hơn 1.800 dịch vụ công trực tuyến, 910 sản phẩm OCOP đưa lên sàn thương mại điện tử, hơn 2,92 triệu người trưởng thành được phổ cập kỹ năng số, Đồng Tháp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Chuyển đổi số lan tỏa trên 3 trụ cột

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 3406 phê duyệt Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ưu tiên thực hiện đến năm 2030.

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Tháp, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Về chính quyền số, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hiện 100% ấp, khu phố có cáp quang và được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 90% dân số. Hệ thống hội nghị truyền hình được kết nối đến 102 xã, phường.

Đáng chú ý, 100% cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử. Hơn 20.000 chữ ký số đang hoạt động, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn tham quan, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số giải pháp số tại gian hàng VNPT Đồng Tháp.

Các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cung cấp hơn 1.800 dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 99,5%. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành giúp giảm thời gian kiểm tra, đối chiếu thông tin, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ đã có.

Cùng với đó, kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở của tỉnh đã kết nối, tích hợp, chia sẻ 156 dữ liệu thuộc 13 lĩnh vực. Mô hình chuyển đổi số cấp xã được thí điểm tại 10 xã, phường, tạo nền tảng mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý và phục vụ người dân.

Ở trụ cột kinh tế số, thương mại điện tử đang mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Hơn 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 100% xã, phường có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trực tuyến; khoảng 70% doanh nghiệp có website và thường xuyên cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp còn hỗ trợ đưa 910 sản phẩm OCOP của 403 chủ thể lên các sàn thương mại điện tử. Trong đó, 100% sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao được áp dụng truy xuất nguồn gốc.

Thông qua 5 phiên livestream trên TikTok Shop và Shopee, sản phẩm địa phương thu hút hơn 6,57 triệu lượt theo dõi, xem, với khoảng 3.000 đơn hàng.

Đặc biệt, hơn 1.200 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 8.000 thành viên đang hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán số và các tiện ích điện tử. Hơn 2,92 triệu người trưởng thành được xác nhận phổ cập tri thức, kỹ năng số trên nền tảng VNeID, đạt hơn 90%.

Khai thác dữ liệu, công nghệ tạo động lực tăng trưởng

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ hạ tầng số, phát triển các nền tảng dùng chung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ xây dựng chính quyền số dựa trên dữ liệu.

Tỉnh tiếp tục khai thác định danh điện tử gắn với cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời thúc đẩy kinh tế số, nhất là thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực.

Một trong những hướng đi được quan tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ số mới vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tế. Đồng Tháp đang thí điểm ứng dụng AI trong chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu tích hợp công nghệ này vào hệ thống điều hành đô thị thông minh và cổng dịch vụ công nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng, nâng cao trải nghiệm người sử dụng.

UBND phường Mỹ Ngãi tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số phường năm 2026.

Theo Quyết định 3406 của UBND tỉnh, giai đoạn đến năm 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu phủ sóng 5G trên 100% địa bàn; kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 55%. Tỉnh cũng phấn đấu có trên 80% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, 80% người dân có tài khoản VNeID.

Đồng Tháp đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tại các phường Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự; xây dựng Khu công nghệ số tập trung Mekong tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 70 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 30 dự án đổi mới sáng tạo mỗi năm. Tỉnh cũng hướng đến trở thành địa phương đứng đầu khu vực ĐBSCL về tạo lập, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Với định hướng chuyển trọng tâm từ xây dựng hạ tầng sang khai thác dữ liệu, công nghệ và các nền tảng đã đầu tư, Đồng Tháp kỳ vọng chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

H.Thanh