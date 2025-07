Chương trình "The Best of Vietnam 2025" nhằm tôn vinh những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc trên thị trường Việt Nam được người tiêu dùng tin tưởng, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đại diện Doppelherz nhận cúp và chứng nhận “Top 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2025”

Để đạt được giải thưởng, các doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức, bao gồm: chất lượng sản phẩm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và trách nhiệm xã hội. Doppelherz đã gây ấn tượng với Hội đồng bình chọn bởi những nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa trên những công nghệ và nghiên cứu mới nhất về khoa học dinh dưỡng.

Đại diện Doppelherz Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi Doppelherz được vinh danh là một trong những thương hiệu tốt nhất Việt Nam năm 2025. Đây là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc mang lại sản phẩm chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng Việt. Doppelherz luôn cam kết tiếp tục đồng hành, cải tiến không ngừng, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và năng động”.

Là thương hiệu số 1 tại Đức về Vitamin và khoáng chất với lịch sử phát triển hơn 125 năm, Doppelherz sở hữu các phòng thí nghiệm chuyên biệt hiện đại, với nguyên liệu chất lượng cao được lựa chọn kỹ lưỡng và kiểm soát nghiêm ngặt.

“Các sản phẩm của Doppelherz là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, thí nghiệm lâm sàng, theo đuổi nguyên tắc hiệu suất vượt trội và bền vững. Mỗi sản phẩm mới ra mắt của Doppelherz luôn hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, đảm bảo chất lượng ưu việt với mức giá hợp lý”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hiện Doppelherz đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới và giữ vững vị trí là thương hiệu số 1 tại Đức về Vitamin và khoáng chất. Tại Việt Nam, Doppelherz được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Mastertran và đã hiện diện tại hơn 10.000 Nhà thuốc. Với hơn 14 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Doppelherz ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng Việt tin tưởng khi tìm kiếm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe.

“Giải thưởng "Top 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2025" là minh chứng cho uy tín, chất lượng và niềm tin mà người tiêu dùng Việt Nam dành cho Doppelherz, đồng thời là động lực quan trọng để thương hiệu tiếp tục sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng người Việt trong tương lai”, đại diện Doppelherz khẳng định.

Phương Dung