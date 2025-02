XEM CLIP: Người dân nâng ô tô 4 chỗ cứu người bị cuốn vào gầm xe

Chiều 28/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang làm rõ vụ ô tô 4 chỗ va chạm liên hoàn với 2 xe máy khiến một người phải đi cấp cứu.

Khoảng 7h sáng nay (28/2), ô tô 4 chỗ do ông Hồ Ngọc Hiến (49 tuổi, trú tại huyện Ea Kar) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) thì bất ngờ chuyển hướng từ bên phải sang bên trái đường.

Do thiếu quan sát, xe của ông Hiến đã đâm vào xe máy do ông Phạm Ngọc Duy (40 tuổi, trú cùng huyện Ea Kar) đi cùng chiều. Sau đó, xe ông Hùng tiếp tục va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Bích (46 tuổi, trú cùng huyện Ea Kar) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Duy bị cuốn vào gầm xe 4 chỗ. Bà Bích may mắn thoát nạn, các phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều người dân gần đó nhanh chóng dùng tay nâng ô tô lên để đưa ông Duy ra khỏi gầm xe. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô chuyển hướng không đúng quy định.