Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia

Thời gian: 13h30, hôm nay 01/8/2025

Giải đấu: Chặng 1 SEA V.League 2025

Địa điểm: Nhà thi đấu Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thái Lan

Trực tiếp: On Sports, On Sports+, ON, VietNamNet.vn

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam 25 25 25 Indonesia 11 11 22

*Tiếp tục cập nhật...