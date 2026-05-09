Nhiều năm nay, người dân tại các thôn Cao Thắng, Xuân Thắng... (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. Tuy nhiên, việc mưu sinh của người dân gặp nhiều trở ngại khi dự án ven biển chậm triển khai, chưa bố trí lối đi dân sinh ra biển. Vì vậy, họ buộc phải đi vòng qua khu đất dự án để ra khơi.

Anh Nguyễn V.T. (trú thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân), cho biết, chủ trương đầu tư khu du lịch tại địa phương là tín hiệu tích cực, nhưng nhiều năm qua, phần lớn diện tích dự án bị quây kín bằng hàng rào rồi bỏ hoang, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh kế của người dân.

“Sau hơn 10 năm triển khai, dự án mới chỉ xây dựng được một phần nhỏ, phần lớn diện tích vẫn để trống, cỏ mọc um tùm”, anh T. phản ánh.

Hơn một thập kỷ triển khai dang dở, phần lớn đất ven biển trong dự án vẫn bỏ hoang.

Cũng theo anh T., bãi biển Kỳ Xuân có cảnh quan đẹp, người dân mong muốn có tuyến đường dân sinh để thuận tiện đi lại, phát triển du lịch, tắm biển cũng như phục vụ hoạt động đánh bắt, mưu sinh trên biển.

Trong khi đó, muốn ra biển, người dân phải đi đường vòng rất xa, gây nhiều bất tiện, đặc biệt trong việc vận chuyển hải sản, kéo thuyền lên xuống và neo đậu tàu thuyền mỗi khi mưa bão.

Trước thực trạng này, người dân đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch, mở tuyến đường kết nối từ trục ven biển ra ngư trường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, anh T. chia sẻ.

Dự án chỉ triển khai một phần nhỏ trên tổng diện tích đất được cấp.

Theo tìm hiểu, năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch ven biển xã Kỳ Xuân, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,84ha, gồm các hạng mục như khách sạn 5 tầng, khu dịch vụ trung tâm, nhà hàng ven biển, bể bơi và khu biệt thự, với mục tiêu phát triển du lịch biển.

Dự án từng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, theo quy định thời điểm đó, khi đầu tư vào du lịch sinh thái và hạ tầng du lịch - thuộc nhóm được nhà nước khuyến khích, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn tiền thuê đất 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản và được hưởng thêm 7 năm miễn tiền thuê đất kể từ thời điểm đưa dự án vào hoạt động.

Dù vậy, sau 15 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án triển khai rất chậm. Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ trên một phần diện tích được giao, trong khi phần lớn quỹ đất ven biển vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí.

Đất xung quanh dự án được trồng cây tạo thành rào chắn, bên trong phần lớn diện tích bị bỏ hoang.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang đề xuất nhà đầu tư phối hợp cùng UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch, mở thêm tuyến đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo lãnh đạo xã, trong quá trình giao đất trước đây, quy hoạch chưa tính hết nhu cầu phát triển thực tế và nhu cầu tiếp cận biển của người dân. Hiện nay, người dân có nhu cầu mở rộng các hoạt động hướng ra biển, không chỉ phục vụ phát triển du lịch mà còn đáp ứng việc sinh hoạt nên cần bổ sung thêm tuyến đường dân sinh.

“Địa phương đã làm việc với doanh nghiệp và đề xuất điều chỉnh quy hoạch để mở thêm đường dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt”, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân thông tin.

Liên quan đến dự án chậm tiến độ, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị, có văn bản gửi doanh nghiệp cùng các sở, ngành liên quan nhằm đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.