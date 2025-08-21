Tâm điểm của phiên livestream là căn nhà phố V9-17 thuộc dự án Noble Palace Tay Thang Long tại phía Tây Hà Nội. Với pháp lý sổ đỏ lâu dài, thiết kế 4 tầng cùng diện tích sàn gần 250m2, tầm nhìn công viên, hồ điều hòa 8,3ha và tiến độ bàn giao từ quý 3/2025, sản phẩm này nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý và được khách hàng M.Thuý đặt giá thành công ở mức 16,5 tỷ đồng - một “deal hời” đúng nghĩa khi thấp hơn 3 tỷ đồng so với thị trường.

V9-17 là căn nhà phố thứ 4 thuộc dự án Noble Palace Tay Thang Long được đưa lên sóng livestream và đã được chị Thuý chốt deal thành công với giá 16,5 tỷ đồng

Huỳnh Anh: Noble Palace Tay Thang Long là toạ độ lý tưởng cho cả an cư và đầu tư

Không chỉ gây ấn tượng bởi giao dịch kịch tính, phiên livestream còn để lại nhiều cảm xúc khi đón chào sự góp mặt của Huỳnh Anh - nam diễn viên quen thuộc với phim Việt giờ vàng, nay còn là doanh nhân trẻ dấn thân vào lĩnh vực đầu tư. Những chia sẻ sắc sảo từ góc nhìn của một người từng nhiều lần "xuống tiền" vào bất động sản khiến người xem hào hứng.

Huỳnh Anh (giữa) cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá rất cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ của Sunshine Group

Huỳnh Anh cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá rất cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ của doanh nghiệp này, đặc biệt trong dự án Noble Palace Tay Thang Long - một dự án ngoài yếu tố công nghệ đậm nét còn hội tụ đầy đủ “3 thật” mà nhà đầu tư đang quan tâm bậc nhất hiện nay: hạ tầng thật, tiến độ thật, giá trị thật.

“Là người từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, tôi rút ra một bài học then chốt: vị trí là yếu tố sống còn”, Huỳnh Anh cho hay. Đối chiếu với Noble Palace Tay Thang Long, dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông chiến lược quy hoạch 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5 đồng thời nằm trên tuyến đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; chỉ cách Hồ Tây khoảng 15 phút sau khi các hạ tầng kết nối đồng bộ. Có thể nói đây là “toạ độ phượng hoàng” vừa lý tưởng an cư, vừa thuận lợi khai thác kinh doanh, nắm chắc tiềm năng tăng giá bền vững - nam diễn viên nhận định.

Ở khía cạnh thẩm mỹ, Huỳnh Anh cho biết anh yêu thích kiến trúc cổ điển Châu Âu được thể hiện tinh tế tại dự án, từ từng chi tiết mặt ngoài đến cách bố trí không gian sống nhiều ánh sáng, xanh mát - đúng chuẩn “Palace” theo nghĩa lâu đài phố thị.

Đây cũng là dự án sở hữu mô hình “nhà tạo phố” đặc biệt: không có trung tâm thương mại, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài - một tư duy rất khác biệt, vượt khỏi lối mòn của nhiều dự án thấp tầng hiện nay.

Với vai trò doanh nhân, Huỳnh Anh cho rằng điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là cách Sunshine Group tích hợp công nghệ vào vận hành thực tế tại dự án. Từ hệ thống AI quản lý vận hành toàn bộ hạ tầng, logistic đến các nền tảng hỗ trợ kinh doanh được tích hợp trên các nền tảng số độc quyền như: ứng dụng MyShop để quản lý tài chính hay ứng dụng Noble App với các tính năng NobleMall và NobleX giúp thương chủ dễ dàng mở rộng thị trường, tối ưu tài chính và tăng trưởng doanh thu. Nếu triển khai tốt, đây sẽ là những trợ thủ đắc lực giải quyết được rất nhiều bài toán thực tế cho các thương chủ hiện nay.

Noble Palace Tay Thang Long là đô thị thấp tầng tiên phong ứng dụng tối đa AI vào quản lý vận hành và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thương mại

Gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sổ đỏ lâu dài tại Noble Palace Tay Thang Long hiện đang đồng loạt hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý 3/2025. Theo Huỳnh Anh, yếu tố “hiện hữu” cũng có thể xem là một trong những bảo chứng quan trọng nhất cho quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, bởi dòng tiền từ khai thác kinh doanh có thể dùng để trả gốc, lãi hoặc tái đầu tư - một chiến lược thực tế, bền vững và khả thi với giới trẻ. Có thể thấy, sự minh bạch về pháp lý, hạ tầng và tiến độ - 3 yếu tố vốn là “điểm nghẽn” của nhiều dự án thấp tầng đang chính là lợi thế lớn khiến Noble Palace Tay Thang Long trở thành lựa chọn an tâm cho nhà đầu tư.

Chỉ từ trên 11 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng (khoảng 250 - 280 triệu/m²), khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố mới kết nối thuận tiện - mức giá rẻ hơn một nửa đến 1/3 so với một số khu vực thủ đô có hạ tầng chật hẹp, lạc hậu về công nghệ nhưng suất đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng/căn

Livestream 22/8: “Tinh hoa nhà phố” khởi điểm 9,2 tỷ, bằng 50% giá thị trường

Khép lại phiên phát sóng nhiều cảm xúc, Sunshine Group tiếp tục hé lộ căn nhà phố thứ năm tại dự án Noble Palace Tay Thang Long: ký hiệu V6-11, 4 tầng, tầm nhìn trực diện trường quốc tế, sẽ chính thức lên sóng lúc 20h ngày 22/8 với giá khởi điểm chỉ 9,2 tỷ đồng, bằng một nửa giá thị trường.

Sau 15 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 7,5 tỷ đồng đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa và 2 điểm trường trên nhiều tỉnh thành, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng phát triển kinh doanh bền vững.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, VTVTimes, VTVCab, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.

