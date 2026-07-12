Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam, dự án Hồng Hạc City vừa ghi nhận dấu mốc pháp lý quan trọng khi UBND tỉnh Bắc Ninh công bố tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Đây không chỉ là bước tiến về mặt pháp lý đối với dự án mà còn phản ánh xu hướng phát triển của Bắc Ninh, nơi nhu cầu về môi trường sống chất lượng cao dành cho cộng đồng chuyên gia và cư dân quốc tế ngày càng gia tăng.

Theo Công văn số 513/UBND-KTN do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 8/7/2026, Hồng Hạc City đủ điều kiện để người nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô dân số, các quy định, hướng dẫn hiện hành, Sở Xây dựng xác định tổng số nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại dự án không vượt quá 872 căn, gồm tối đa 624 căn hộ chung cư tại hai tòa nhà đa chức năng và tối đa 248 căn nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề).

Việc được phép bán nhà cho người nước ngoài giúp Hồng Hạc City mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của các đô thị hiện đại, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương mà còn hướng tới cộng đồng cư dân quốc tế đang lựa chọn Bắc Ninh là nơi sinh sống và làm việc lâu dài.

Phối cảnh tổ hợp Điểm đến 6,2ha Temporary Central Park tại khu đô thị Hồng Hạc (Bắc Ninh)

Thực tế, nhu cầu này đang ngày càng rõ nét khi Bắc Ninh là một trong những địa phương thu hút đông đảo chuyên gia và lao động nước ngoài. Cuối năm 2025, tỉnh có hơn 40.000 người nước ngoài cư trú và hơn 205.000 lượt đăng ký tạm trú chỉ trong 10 tháng đầu năm. Dự báo giai đoạn 2026–2027, số lượng người nước ngoài tiếp tục tăng mạnh cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp và dòng vốn đầu tư quốc tế.

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục duy trì sức hấp dẫn với các tập đoàn công nghệ và sản xuất lớn trên thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút tổng vốn đầu tư quy đổi hơn 9,86 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước về FDI. Song song với sự gia tăng của các dự án đầu tư là sự hiện diện ngày càng đông của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và doanh nhân quốc tế. Tính đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có khoảng 3.085 doanh nghiệp sử dụng trên 32.460 lao động nước ngoài.

Hồng Hạc City được phát triển bởi Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam thuộc Tập đoàn Nomura (Nhật Bản) với pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương (VTU).

Phối cảnh thiết kế nhà phố thương mại liền kề Zone F1-2 phân khu Hồng Phát tại Hồng Hạc City

Dự án được kỳ vọng kế thừa kinh nghiệm hơn ba thập kỷ phát triển đô thị của Phú Mỹ Hưng, doanh nghiệp đã xây dựng thành công khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM, nổi bật với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, không gian xanh và cộng đồng cư dân đa văn hóa.

Triết lý phát triển của Hồng Hạc City tiếp tục đặt trọng tâm vào quy hoạch tổng thể, chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững thay vì chỉ tập trung vào yếu tố kinh doanh. Trên quy mô gần 198 ha tại cửa ngõ phía Nam Bắc Ninh, giáp Hà Nội, dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông, công viên, không gian xanh, trường học, thương mại và các tiện ích công cộng, hướng tới xây dựng một khu đô thị sinh thái hiện đại có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài của cả người Việt Nam và cư dân quốc tế.

Song song với việc xây dựng nhà ở, chủ đầu tư cũng đã bắt đầu triển khai loạt tiện ích công viên, trường học, y tế… Ảnh phối cảnh trường học tại Hồng Hạc City.

Vai trò đồng chủ đầu tư dự án của Nomura Real Estate Vietnam cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những tiêu chuẩn phát triển đô thị quốc tế, chú trọng chất lượng sống và khả năng phát triển bền vững của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ tại Hồng Hạc City.

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, hiện tại, hơn 1.000 căn biệt thự và nhà phố thuộc phân khu Hồng Phát đã hoàn tất thủ tục được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư cũng liên tục đưa các căn nhà mẫu vào vận hành, trong đó căn nhà mẫu thứ hai dự kiến khai trương ngày 18/7/2026, tiếp nối căn nhà mẫu đầu tiên đã mở cửa từ giữa tháng 6. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên (Zone F1-1) thuộc phân khu Hồng Phát sẽ được bàn giao nhà vào cuối năm 2026, mở đầu quá trình hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên tại Hồng Hạc City.

Thế Định