UBND TPHCM vừa công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Sở Xây dựng, cùng sự thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các thành viên UBND TPHCM.

Đó là các dự án sau:

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA CHỈ 1 Urban Green Công ty TNHH Bất động sản Ladona Đường số 6, P. Hiệp Bình 2 Diamond Island Kusto Home Đường 104, P. Bình Trưng 3 Khu nhà ở cao tầng P.Tân Phú, Q.7 (lô B1) Công ty TNHH Dynamic Innovation P. Tân Mỹ 4 Khu nhà ở cao tầng P.Tân Phú, Q.7 (lô B4) Công ty TNHH Dynamic Innovation P. Tân Mỹ 5 Khu nhà ở cao tầng P.Tân Phú, Q.7 (lô B2) Phát Đạt Corporation P. Tân Mỹ 6 Khu nhà ở cao tầng P.Tân Phú, Q.7 (lô B3) Phát Đạt Corporation P. Tân Mỹ 7 Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm Khu đô thị Thủ Thiêm 8 Chung cư căn hộ City Garden Công ty CP City Garden P. Thạnh Mỹ Tây 9 Khu nhà ở Dragon Village Công ty CP Bất động sản Dragon Village P. Long Trường 10 Khu cao ốc Phú Long - Phân khu số 15A2 Công ty CP Địa ốc Phú Long Xã Nhà Bè 11 Khu dân cư Phú Long - Phân khu 15B Công ty CP Địa ốc Phú Long Xã Nhà Bè 12 Khu nhà ở cao tầng tại phân khu số 13 Công ty CP Đầu tư địa ốc Phú Lộc Xã Nhà Bè 13 Chung cư Thảo Điền Green Công ty CP Đầu tư bất động sản SIC P. An Khánh 14 Chung cư Cửu Long Công ty CP Đầu tư KD BĐS Việt Hưng Phú P. Vĩnh Hội 15 Celadon City Công ty CP Gamuda Land P. Tân Sơn Nhì 16 Chung cư Pi City High Park Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Gia Cư P. Thới An 17 Chung cư CC1-CC2 - Dự án Mizuki Park Công ty CP NNH Mizuki Xã Bình Hưng

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng công bố thông tin của 17 dự án nêu trên trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra 4 dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu.

Cụ thể, 4 dự án không cho phép người nước ngoài sở hữu gồm: Dự án Hưng Vượng 2 - R13, phường Tân Hưng; Hưng Vượng 1 - R16, phường Tân Hưng và Star Hill khu C15B, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư; và dự án The Prince Residence, phường Phú Nhuận của Công ty cổ phần The Prince Residence.

Nếu phát hiện vi phạm trong việc bán nhà ở cho người nước ngoài tại 4 dự án trên, Sở Xây dựng phải báo cáo và đề xuất UBND TP xử lý theo thẩm quyền.