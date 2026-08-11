Dự án Yên Bình Complex chính thức cất nóc tòa The Flow - TT03

Tốc lực thi công song hành cùng chất lượng hoàn thiện

Ngay sau khi tòa TT03 chính thức cất nóc, không khí làm việc trên công trường Yên Bình Complex vẫn duy trì nhịp độ hối hả. Hàng trăm công nhân, đội ngũ kỹ sư cùng hệ thống máy móc hiện đại đang tập trung toàn lực cho các công đoạn hoàn thiện nội thất, lắp đặt hệ thống cơ điện và cảnh quan phụ trợ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận hướng tới mục tiêu bàn giao nhà sớm cho khách hàng ngay trong giai đoạn cuối năm.

Tốc độ xây dựng khẩn trương luôn gắn liền với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe trong từng chi tiết. Uy tín này đã được chứng minh qua thực tế vận hành của tòa TT01 vừa chính thức bàn giao trước đó. Nhiều chủ nhân dọn về sinh sống tại tòa TT01 ghi nhận sự hài lòng cao đối với chất lượng công trình thực tế, từ hệ thống cách âm, sơn tường cho đến cung cách phục vụ của ban quản lý.

Với tiến độ vượt trội, tòa TT03 dự kiến sẽ bàn giao tới khách hàng vào cuối năm

Nhận chìa khóa căn hộ tại tòa TT01, anh Trần Văn Nam chia sẻ: "Lúc đầu tôi cũng lo lắng việc xây dựng nhanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện, nhưng khi trực tiếp nghiệm thu thì hoàn toàn bị thuyết phục. Tường sơn rất phẳng, thiết bị vệ sinh lắp đặt chuẩn chỉnh, cửa kính cách âm cực kỳ tốt. Việc chủ đầu tư giữ vững uy tín, giao nhà đúng cam kết giúp gia đình tôi yên tâm hoàn thiện nội thất để về ở ngay mà không gặp bất kỳ vướng mắc nào."

Khi tòa TT03 chính thức hoàn thành và đi vào vận hành đồng bộ cùng tòa TT01, Yên Bình Complex sẽ hình thành nên một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại hàng đầu tại khu vực Phổ Yên. Tọa lạc ngay kế cận nhà máy Samsung Thái Nguyên và sở hữu cầu kết nối trực tiếp sang khu vực nhà máy, sự xuất hiện của một khu chung cư quy hoạch bài bản không chỉ giải bài toán an cư chất lượng cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Quỹ căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án Yên Bình Complex sắp ra mắt

Sự kiện cất nóc tòa TT03 - The Flow cũng đánh dấu thời điểm khởi động cho quỹ căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án, mở ra cơ hội sở hữu bất động sản tạo dòng tiền với mức giá chỉ từ 33 triệu/m2. Các căn hộ tại tháp The Flow sở hữu lợi thế đặc quyền với hai tầm nhìn khoáng đạt, một mặt hướng thẳng ra không gian xanh mát của công viên trung tâm, mặt còn lại ôm trọn hồ điều hòa nội khu. Cấu trúc này tối ưu luồng không khí tự nhiên, kiến tạo môi trường sống sinh thái ngay giữa tâm điểm đô thị công nghiệp sầm uất.

Theo đánh giá của giới đầu tư, sức hút của tòa TT03 không chỉ dừng lại ở không gian sống mà còn đến từ bài toán "lợi nhuận kép" kết hợp giữa dòng tiền cho thuê và dư địa tăng giá tài sản. Theo ghi nhận, tòa TT01 đi vào hoạt động trước đó đã có tỷ lệ lấp đầy ấn tượng; mức giá cho thuê thực tế đạt từ 8 đến 10 triệu đồng/căn/tháng, cao hơn so với mặt bằng 3 đến 5 triệu đồng/tháng của các khu nhà trọ hay homestay truyền thống xung quanh.

Tòa tháp đầu tiên TT01 tại dự án đã bàn giao và ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao

Đồng hành cùng tiềm năng khai thác là giải pháp tài chính “nhẹ gánh”. Khách hàng chỉ cần bỏ ra nguồn vốn tự có ban đầu khoảng 340 triệu đồng (tương ứng 20% giá trị căn hộ) để ký hợp đồng sở hữu. Khoản vay 65% giá trị tài sản còn lại được chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Do dự án đẩy nhanh tiến độ để bàn giao ngay vào cuối năm nay, người mua căn hộ TT03 có thể đưa tài sản vào vận hành cho thuê thu về dòng tiền ngay mà không phải chịu áp lực trả gốc và lãi ngân hàng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn kết hợp với chính sách cam kết cho thuê lại lên tới 70 triệu đồng/năm, gói quà tặng nội thất trị giá từ 100 triệu đồng cùng cú huých từ Đại siêu thị GO! Phổ Yên sắp đi vào hoạt động.

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(Nguồn: Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình)