Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Lưu Xá vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên (Công ty Trung Thành Thái Nguyên).

Giá trị khoản nợ tại thời điểm ngày 22/6/2026 là 169,36 tỷ đồng, bao gồm: Dư nợ gốc gần 155,76 tỷ đồng, dư nợ lãi 13,6 tỷ đồng.

Giá khởi điểm khoản nợ là gần 137,2 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty Trung Thành Thái Nguyên bao gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 7.921,9m2 và tài sản gắn liền với đất tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tài sản gắn liền với đất tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên trên diện tích 15.570,1m2.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm còn bao gồm 20.000 trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng ngày 20/7/2023, do Công ty Trung Thành Thái Nguyên sở hữu.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 8 năm, ngày đáo hạn 20/7/2031.

Ngoài ra, danh mục tài sản còn có 1 xe ô tô Mercedes-Maybach S680, sản xuất năm 2022.

Toàn bộ máy móc thiết bị, cẩu trục, trạm biến áp và các tài sản khác thuộc Dự án trụ sở văn phòng, nhà xưởng và kho bãi chứa hàng của Công ty Trung Thành Thái Nguyên, địa chỉ tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền được phân chia và sử dụng của Công ty Trung Thành Thái Nguyên phát sinh từ các hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Khai khoáng Đông Bắc và Công ty Cổ phần Khoáng sản Nikko Việt Nam.

Toàn bộ hàng hóa luân chuyển được phản ánh trong sổ sách kế toán và/hoặc chứng từ kho hàng thuộc quyền quản lý, sử dụng hoặc do Công ty Trung Thành Thái Nguyên thuê của bên thứ ba nhằm cất giữ hàng hóa gồm nguyên vật liệu và phụ gia phục vụ ngành luyện kim.

Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp mặt hàng vật liệu chịu lửa. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực luyện kim.