Một góc sân bay Nha Trang sau nhiều năm được giao đất thực hiện dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Với diện tích gần 240ha, sân bay Nha Trang từng là sân bay dân sự, nằm sát tuyến đường biển Trần Phú và kết nối với các tuyến đường lớn ở trung tâm TP Nha Trang (cũ).

Năm 2004, khi sân bay Cam Ranh đi vào hoạt động, sân bay này ngừng đón khách và chuyển thành căn cứ quân đội. Một phần đất được giao cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng đã bàn giao hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý. Một năm sau, tỉnh bàn giao toàn bộ diện tích này cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) để thực hiện dự án Khu trung tâm Đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang).

Tổng vốn dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, với quy hoạch khu đô thị hỗn hợp gồm hơn 1.100 lô đất ở, biệt thự và các công trình thương mại - dịch vụ.

Cỏ mọc um tùm, dự án ngổn ngang không có tín hiệu hoạt động. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 5, tại dự án sân bay Nha Trang, một số hạ tầng đã cơ bản hoàn thành, như hệ thống đường, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, cây xanh. Nhiều khu vực đã được phân lô, hoàn thiện hạ tầng cơ bản nhưng phần lớn diện tích vẫn bị bỏ trống.

Do vướng mắc pháp lý, khu đất chưa có công trình tư nhân nào được xây dựng, đất đai bỏ hoang và cây cối mọc um tùm. Hiện chỉ có một công trình thuộc quản lý của nhà nước đang hoạt động. Xung quanh dự án được quây tôn, cửa khóa chặt.

Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn trong việc bàn giao đất cho người mua và có liên quan đến sai phạm trong quản lý đất quốc phòng. Đến nay, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư các lô đất, nhưng dự án vẫn đang vướng nhiều vấn đề pháp lý.

Hệ thống cây xanh, đường sá, đèn chiếu sáng được đầu tư nhưng do dự án vướng pháp lý nên vẫn bất động. Ảnh: Xuân Ngọc

Đầu năm 2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án này, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ.

Sau phiên xử, nhiều khách hàng tại dự án đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị để yêu cầu bảo vệ quyền lợi.

Cụ thể, các nhà đầu tư đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, việc ký hợp đồng với Công ty Phúc Sơn được thực hiện trực tiếp, trên cơ sở tự nguyện; tiền được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, không bị lừa dối hoặc cưỡng ép khi giao kết hợp đồng.

Vì thế, trong bản án sơ thẩm, các khách hàng đề nghị được xác định là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”, thay vì là “bị hại”.

Tại dự án, hiện chỉ có một công trình thuộc quản lý của nhà nước đã xây dựng, đang hoạt động. Ảnh: Xuân Ngọc

Các nhà đầu tư yêu cầu UBND tỉnh bảo vệ quyền lợi khách hàng, yêu cầu Công ty Phúc Sơn thực hiện hợp đồng và bàn giao đất; đồng thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ các vướng mắc trong dự án và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 16/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì buổi đối thoại với các nhà đầu tư và khách hàng tại dự án. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận các kiến nghị của nhà đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh đã gửi văn bản đến Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đề nghị xem xét vụ án liên quan đến dự án sân bay Nha Trang để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các khách hàng và ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Xung quanh dự án được quây tôn, cửa khóa chặt. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh đó, chính quyền Khánh Hòa đề nghị Công ty Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân chậm trễ và lên kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm đối thoại, gửi văn bản báo cáo tỉnh.



