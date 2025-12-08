XEM CLIP:

Dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Sầm Sơn. Khu đô thị sinh thái biển Đông Á do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương qua nhiều giai đoạn từ 2004 đến 2015. Đến năm 2018, các dự án thành phần được hợp nhất thành một tổng thể hơn 60ha.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn khoảng 1.000 phòng, khu vui chơi giải trí, cảnh quan sinh thái và nhiều hạng mục dịch vụ. Đây được xem là mô hình đô thị du lịch đa chức năng, kỳ vọng góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Toàn cảnh Khu đô thị sinh thái biển Đông Á bên bờ biển Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương

Nhà đầu tư công bố tổng mức đầu tư dự án lên đến 3.800 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Với vị trí ven biển, tiếp giáp trung tâm TP Sầm Sơn trước đây, dự án từng được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch địa phương trong quá trình thành phố hướng đến đô thị du lịch biển chất lượng cao.

Tuy vậy, dù nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, dự án vẫn gần như “dậm chân tại chỗ”. Gần 10 năm sau thời điểm công bố rầm rộ, khu vực này vẫn là bãi đất trống, xen lẫn những điểm san lấp dở dang, cọc bê tông nằm ngổn ngang và cỏ mọc um tùm.

Sau 10 năm, khu vực dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Lê Dương

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài nhiều năm là vướng mắc thủ tục pháp lý, đặc biệt ở khâu xác định tiền sử dụng đất, loại đất và hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Dù tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nhưng đến nay các thủ tục này vẫn chưa được đáp ứng.

10 năm vẫn là bãi đất trống

Dự án chậm triển khai suốt nhiều năm khiến một diện tích lớn đất ven biển – vốn là tài sản quan trọng của Sầm Sơn – bị bỏ hoang lãng phí. Người dân địa phương cho rằng việc dự án “trùm mền” quá lâu không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường mà còn khiến nhiều hộ rơi vào cảnh sống cùng 'quy hoạch treo', chờ đợi đền bù kéo dài.

Xen kẽ khu vực san lấp dở dang là dãy cọc bê tông bao quanh dự án. Ảnh: Lê Dương

Trước thực trạng dự án kéo dài, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, đặc biệt là hồ sơ đất đai, để có cơ sở giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục tiếp theo. UBND TP Sầm Sơn (trước khi sáp nhập) cũng liên tục làm việc với Tập đoàn Đông Á để rà soát tiến độ và đôn đốc triển khai hạ tầng. Tuy vậy, đến nay dự án vẫn chưa có chuyển biến.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, một lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết dự án trước đây thuộc địa bàn TP Sầm Sơn. Sau khi bỏ cấp huyện, dự án hiện nằm trên ranh giới hai phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.

Nhiều hộ dân sống trong cảnh chờ đợi đền bù do dự án thuộc diện 'quy hoạch treo'. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo phường Sầm Sơn, dự án có quy mô hơn 60ha, trong đó diện tích cần thu hồi để giải phóng mặt bằng khoảng 59ha. Đến nay, địa phương đã giải phóng được hơn 40ha, chủ yếu là đất nông nghiệp; phần còn lại khoảng 20ha là đất ở của người dân nên chưa thể thực hiện.

Ngày 26/11/2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị đề xuất phương án cụ thể, khả thi nhằm xử lý những tồn tại kéo dài nhiều năm qua.