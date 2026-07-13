Đông đảo nhà đầu tư tham dự sự kiện ra mắt S-Light Tower. Ảnh: Ánh Dương.

“Rực rỡ giữa tầng không” - lời chào sân ấn tượng của S-Light Tower

Ngày 11/7, sự kiện ra mắt tổ hợp căn hộ S-Light Tower tại khách sạn Royal Lotus (Đà Nẵng) đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 khách tham dự. Với chủ đề “Rực rỡ giữa tầng không”, sự kiện giới thiệu tòa tháp đôi S-Light Tower, gửi gắm thông điệp về sự bứt phá của hành lang đô thị phía Nam.

Không gian khán phòng nhanh chóng được hâm nóng bởi tiết mục mở màn giao thoa giữa nghệ thuật trình chiếu và múa bóng. Các vũ công khéo léo hóa thân thành sải cánh hạc vút bay qua bức tranh thiên nhiên cùng các biểu tượng của đô thị Đà Nẵng như sông Hàn, cầu Rồng, Ba Na Hills hay lễ hội DIFF. Đặc biệt, việc toàn bộ ánh sáng chuyển hướng về phía Nam ở cuối màn trình diễn là lời khẳng định về tâm điểm phát triển mới của thành phố.

Khán phòng mãn nhãn với tiết mục mở màn. Ảnh: Ánh Dương.

Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: Chiến lược đô thị hóa "đa cực" thời kỳ hậu sáp nhập đang chuyển dịch tâm điểm phát triển về Nam Đà Nẵng, kéo theo sự đổ bộ của hàng loạt cơ sở y tế, giáo dục và khu công nghệ cao, thu hút cư dân tìm về hành lang phía Nam. Điều này tạo dư địa phát triển cho các dự án căn hộ như S-Light Tower.

Bên cạnh giá trị an cư, vị trí trên trục trung tâm Đà Nẵng - Hội An và hành lang di sản Huế - Hội An - Mỹ Sơn còn tạo bệ phóng du lịch vững chắc cho khu Nam. Trong tương lai, khi dự án "Dòng sông ánh sáng" cùng tuyến du lịch đường thủy nội địa đi vào hoạt động, lượng khách đổ về đây được kỳ vọng gia tăng mạnh mẽ, có thể mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho kinh doanh lưu trú.

Đại diện Sun Property khẳng định S-Light Tower hướng tới xác lập vị thế biểu tượng an cư mới tại hành lang phía Nam. Ảnh: Ánh Dương.

Chinh phục giới đầu tư với hệ giá trị độc bản

Nhờ sở hữu các ưu thế vượt trội từ vị trí, kiến trúc, hệ tiện ích đa dạng, S-Light Tower đã tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chị Phương Trang (đến từ Huế) cho biết: “Tôi đặc biệt ấn tượng với vị trí ngã ba sông. Trước tiềm năng phát triển của khu Nam và sự khan hiếm của các dự án ven sông Hàn, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của dự án này”.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, điểm nhấn làm nên sức nóng của S-Light Tower là vị trí án ngữ giao điểm Nguyễn Đình Thi - đường 29/3. Từ đây, cư dân thuận tiện di chuyển đến bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế, trung tâm thành phố và phố cổ Hội An. Khả năng kết nối của dự án sẽ càng được củng cố trong tương lai khi mạng lưới hạ tầng gồm cầu Bùi Tá Hán, đường sắt cao tốc Bắc - Nam và hệ thống LRT sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai đi vào vận hành.

Tọa lạc tại ngã ba sông, S-Light Tower sở hữu khả năng kết nối thuận tiện và tầm nhìn sông - phố - biển. Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh đó, tổ hợp căn hộ còn toạ lạc trên thế đất "minh đường tụ thủy" tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Nhờ được bao quanh bởi các công trình thấp tầng, căn hộ sở hữu tầm nhìn 270 độ không che chắn, thâu trọn cảnh sắc ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đông và các màn trình diễn pháo hoa DIFF thường niên.

Hoàn thiện chất sống tại dự án là hệ tiện ích "all-in-one" được tuyển chọn kỹ lưỡng. Dãy shophouse khối đế mở ra nhịp sống thương mại năng động, trong khi toàn bộ tầng 2 dành trọn cho tiện ích chăm sóc sức khỏe và cộng đồng như hồ bơi, gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em và khu vui chơi gia đình. Đặc biệt, việc các khu đất xung quanh dự án được quy hoạch cho trường học và công viên sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân tương lai.

S-Light Tower kiến tạo không gian sống đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Cơ cấu sản phẩm đa dạng tại S-Light Tower (studio, 1-3 PN, penthouse) cũng là một đặc điểm hấp dẫn. Trong đó, dòng căn 2 PN (khoảng 59m2) đặc biệt được đánh giá cao tư nhờ thiết kế tối ưu, sẽ là lựa chọn hoàn hảo để người độc thân, gia đình trẻ định cư lâu dài và có thể khai thác cho thuê lưu trú hiệu quả.

(Nguồn: Sun Property)