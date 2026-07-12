Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề “Những chân trời kết nối” đã khép lại mùa lễ hội bằng màn tranh tài mãn nhãn giữa hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, đội Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân.
Màn trình diễn của hai đội đã đưa hàng chục nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với sự kết hợp của ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao.
Đội Bồ Đào Nha được ban giám khảo đánh giá nhỉnh hơn nhờ màn trình diễn giàu cảm xúc, phát huy thế mạnh kể chuyện bằng ánh sáng và âm nhạc. Các hiệu ứng thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến và pháo phun liên tục được triển khai, tạo nên nhiều cao trào trên bầu trời sông Hàn.
Trong khi đó, đội Trung Quốc cũng mang đến phần trình diễn ấn tượng trên nền 10 ca khúc, trong đó có ba ca khúc Việt Nam. Hình ảnh những cây cầu của Đà Nẵng được tái hiện bằng pháo hoa cùng các lớp hiệu ứng nhiều tầng, tạo nên dấu ấn riêng cho phần thi.
Hai màn trình diễn liên tục nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò của khán giả.
Kết quả được xác định dựa trên bộ tiêu chí gồm: tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và mức độ phù hợp với chủ đề; sự đa dạng về hiệu ứng và màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và pháo hoa; phần kết thúc, ấn tượng chung của màn trình diễn cùng cảm xúc, đánh giá của ban giám khảo.
Một số hình ảnh tranh tài của hai đội:
DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế. Trước đêm chung kết, năm đêm thi vòng loại đã thu hút hơn 557.000 lượt khách lưu trú đến Đà Nẵng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.
Mỗi đêm pháo hoa đón trên 100.000 lượt khách lưu trú, riêng đêm thi thứ năm ngày 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.
Mùa lễ hội năm nay cũng ghi dấu ấn khi được Travel + Leisure bình chọn vào nhóm 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và sự kiện quốc tế.