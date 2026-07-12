Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề “Những chân trời kết nối” đã khép lại mùa lễ hội bằng màn tranh tài mãn nhãn giữa hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, đội Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân.

Màn trình diễn của hai đội đã đưa hàng chục nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với sự kết hợp của ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao.

Đội Bồ Đào Nha được ban giám khảo đánh giá nhỉnh hơn nhờ màn trình diễn giàu cảm xúc, phát huy thế mạnh kể chuyện bằng ánh sáng và âm nhạc. Các hiệu ứng thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến và pháo phun liên tục được triển khai, tạo nên nhiều cao trào trên bầu trời sông Hàn.

Trong khi đó, đội Trung Quốc cũng mang đến phần trình diễn ấn tượng trên nền 10 ca khúc, trong đó có ba ca khúc Việt Nam. Hình ảnh những cây cầu của Đà Nẵng được tái hiện bằng pháo hoa cùng các lớp hiệu ứng nhiều tầng, tạo nên dấu ấn riêng cho phần thi.

Hai màn trình diễn liên tục nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò của khán giả.

Kết quả được xác định dựa trên bộ tiêu chí gồm: tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và mức độ phù hợp với chủ đề; sự đa dạng về hiệu ứng và màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và pháo hoa; phần kết thúc, ấn tượng chung của màn trình diễn cùng cảm xúc, đánh giá của ban giám khảo.

Một số hình ảnh tranh tài của hai đội:

Đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề “Những chân trời kết nối” đã đưa khán giả đi qua hơn 40 phút thăng hoa của ánh sáng và âm nhạc.

Khai màn đêm chung kết, đội Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh vì sao họ là một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu.

Tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại, đội Bồ Đào Nha kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ

Thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa được phát huy xuyên suốt qua những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và ánh sáng, đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc lắng đọng đến màn kết bùng nổ.

Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng đặc trưng liên tục nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc.

Trong khi đó, với phần thi được dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có tới 3 ca khúc Việt Nam, đội Trung Quốc đã có màn trình diễn dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.

Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh cây cầu - biểu tượng của Đà Nẵng hiện lên trên bầu trời đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, truyền tải trọn vẹn tinh thần kết nối của đêm chung kết.

Sau khi hoàn tất chấm điểm, ban tổ chức công bố đội Bồ Đào Nha giành giải quán quân DIFF 2026 cùng phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc nhận giải nhì với phần thưởng 10.000 USD.

DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với sự tham gia của 10 đội pháo hoa quốc tế. Trước đêm chung kết, năm đêm thi vòng loại đã thu hút hơn 557.000 lượt khách lưu trú đến Đà Nẵng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Mỗi đêm pháo hoa đón trên 100.000 lượt khách lưu trú, riêng đêm thi thứ năm ngày 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.

Mùa lễ hội năm nay cũng ghi dấu ấn khi được Travel + Leisure bình chọn vào nhóm 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và sự kiện quốc tế.