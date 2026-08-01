Dot Property Vietnam Awards là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản. Theo ban tổ chức, hạng mục năm nay dành cho các dự án có định hướng phát triển gắn với sức khỏe, sở hữu ngôn ngữ kiến trúc nổi bật và tạo ra phong cách sống khác biệt cho cư dân.

Chiến thắng tại hạng mục này, Swiss Eden được hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ mô hình phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tích hợp, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Alpine phong cách Thụy Sỹ, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái wellness lấy khoáng nóng làm nền tảng. Dự án đề cao giá trị sử dụng thật, hướng tới một không gian sống lâu dài thay vì một sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn hạn.

Theo bà Trần Thị Thúy Liễu, đại diện AMDI Group, giải thưởng là sự ghi nhận cho triết lý phát triển mà doanh nghiệp theo đuổi xuyên suốt quá trình xây dựng Swiss Eden.

"Điều chúng tôi theo đuổi không phải là một sản phẩm để bán, mà là một không gian có thể sống, nghỉ dưỡng và tích sản lâu dài", bà Liễu chia sẻ tại sự kiện.

Swiss Eden - Kiến trúc Thụy Sỹ trên nền khoáng nóng quý hiếm

Không chọn lối mòn của các dự án đô thị thông thường, AMDI Group định hình Swiss Eden là một khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng phong cách Thụy Sỹ. Tọa lạc tại Thanh Thủy, Phú Thọ, nơi sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá được hình thành và tích tụ qua hàng triệu năm và đặc biệt được biết đến với giá trị trị liệu cao. Đây cũng là vùng đất sở hữu lợi thế kết nối gần Hà Nội, mở ra tiềm năng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần và không gian sống thứ hai cho cư dân đô thị.

Dự án được quy hoạch trên quy mô hơn 15 ha với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, theo đuổi tinh thần "Alpine Living" - sống chậm, thanh lịch và hòa mình cùng thiên nhiên. Tinh thần đó thể hiện rõ trong cơ cấu sản phẩm đa dạng của Swiss Eden, gồm 72 căn biệt thự đảo được bao bọc bởi mặt nước tạo không gian riêng tư, 225 căn nhà liền kề mang dáng vẻ mộc mạc với lối dạo bộ và khoảng xanh phía sau, 100 căn shophouse thương mại hai mặt tiền cùng tổ hợp căn hộ du lịch - dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao. Các phân khu được liên kết chặt chẽ để hình thành một hệ sinh thái sống nghỉ dưỡng khép kín, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, khai thác dịch vụ của cư dân và nhà đầu tư.

Đặc biệt, khoáng nóng tại Swiss Eden không dừng lại ở một tiện ích tắm ngâm đơn thuần mà được phát triển thành một phần trong hệ sinh thái wellness của dự án, nơi cư dân có thể phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần và tận hưởng nhịp sống chậm hơn mỗi ngày. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp Swiss Eden được hội đồng giám khảo Dot Property Vietnam Awards 2026 đánh giá cao ở khía cạnh kiến trúc gắn liền sức khỏe.

Làng Thụy Sỹ khoáng nóng Swiss Eden: 1 tài sản 3 giá trị

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chọn lọc và phân hóa cao, Swiss Eden là một trong số ít những dự án hội tụ cùng lúc cả 3 giá trị: Nghỉ dưỡng bốn mùa - An cư bền vững - Đầu tư sinh lời. Nhờ lợi thế khoáng nóng hiếm có, phong cảnh hữu tình và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại, các cư dân có thể tận hưởng nghỉ dưỡng quanh năm.

Cam kết pháp lý minh bạch, đầy đủ đảm bảo việc an cư bền vững. Đặc biệt giá trị tài sản sẽ được gia tăng khi dự án có giá trị sử dụng thật, có cư dân thật gắn với việc vận hành hệ thống tiện ích, cảnh quan đồng bộ và bài bản.

Với vị trí gần Hà Nội, tài nguyên khoáng nóng quý giá và cảnh quan tự nhiên sẵn có, Swiss Eden được AMDI Group kỳ vọng góp phần nâng tầm hình ảnh Thanh Thủy, không chỉ như một điểm đến khoáng nóng mà như một vùng sống mới: xanh hơn, khỏe hơn và có sức hút bền vững hơn theo thời gian.

Việc được xướng tên tại Dot Property Vietnam Awards 2026 là cột mốc quan trọng, khẳng định hướng phát triển gắn với giá trị thật mà AMDI Group theo đuổi, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường vào tiềm năng của Swiss Eden trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

(Nguồn: AMDI Group)