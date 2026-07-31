Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam (trước đây thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Dự án nằm tại vị trí giáp đường Vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, khu nhà ở X2 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5ha. Riêng tòa nhà ở xã hội CT2 có diện tích xây dựng khoảng 1.935m2, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 150 căn hộ ra thị trường. Trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán với giá dự kiến 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Ngoài số căn để bán, dự án còn có 31 căn cho thuê với giá dự kiến 110.000 đồng/m2/tháng, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III năm nay và dự kiến hoàn thành công trình vào quý I/2027.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Ghi nhận từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, trong khi giá bán tại một số dự án có xu hướng tăng.

Nếu trước năm 2023, giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố phổ biến ở mức 13-17 triệu đồng/m2 thì từ cuối năm 2024, nhiều dự án mở bán đã thiết lập mặt bằng giá mới. Một số dự án có giá bán quanh 25-30 triệu đồng/m2, thậm chí vượt 30 triệu đồng/m2.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, thành phố có 147 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố) chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư. Trong đó, có 30 dự án đã khởi công và đang được thi công với quy mô khoảng 24.120 căn hộ.

Đáng chú ý, 11 dự án dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn hộ. Bên cạnh đó, 19 dự án còn lại được kỳ vọng sẽ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường ngay trong năm nay.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, Hà Nội đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng giao trong năm 2026, đồng thời phấn đấu đưa khoảng 25.000-27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.