Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân Olga Perminova (53 tuổi) đi trên chuyến tàu nổi tiếng Podi Menike ở Sri Lanka, chuyên phục vụ khách ngắm cảnh giữa pháo đài Colombo và Badulla.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Sri Lanka mà chuyến tàu Podi Menike đi qua. Ảnh: Sri Lanka Railways

Hình ảnh được ghi lại trước vụ tai nạn cho thấy nạn nhân mặc chiếc váy màu hồng và đu mình trên bậc lên xuống của tàu. Do va phải một tảng đá bên ngoài, bà đã rơi khỏi đoàn tàu và bị thương nặng ở đầu.

Dù được đội ngũ y bác sĩ địa phương tích cực điều trị, song nữ du khách không thể qua khỏi.

Nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Inquirer

Nạn nhân đang có chuyến du lịch khám phá quốc gia Nam Á cùng những người bạn. Gia đình đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa thi thể nạn nhân về quê nhà ở Saratov, tây nam nước Nga.

Trước đó, vào tháng 12/2024, 2 nữ du khách khác do chụp ảnh trên đường ray tại ga Anuradhapura New Town ở miền bắc Sri Lanka, cũng đã thiệt mạng do bị tàu hỏa đâm trúng.